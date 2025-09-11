¿Qué tiempo hará para la Diada de Catalunya 2025 y el puente hasta el domingo?

Las vicisitudes del calendario anual ha provocado que este 2025 la Diada de Catalunya, además de su función socialmente aglutinadora para una jornada en el que las calles volverán a llenarse de actos institucionales, sociales y culturales, abra la puerta a un puente de cuatro días para aquellos afortunados que puedan conseguir librar el viernes.

En este punto, en el que muchos tras acabar de asistir a las diferentes convocatorias que hay establecidas a lo largo del territorio catalán aprovecharán para disfrutar del único fin de semana 'extendido' que tendremos hasta la Purísima, el tiempo será un factor muy a tener en cuenta para establecer los planes vacacionales y de ruta de los próximos días.

En este sentido, la Diada se presenta tranquila a nivel meteorológico en gran parte del interior y el sur de Catalunya y con peor pronóstico para el Área Metropolitana de Barcelona y la provincia de Girona, con chubascos en puntos del litoral, Para el resto de la semana en cuanto a los que prefieran las actividades al aire libre: la inestabilidad tomará el protagonismo a partir del viernes en casi todo el territorio.

El jueves, 11 de septiembre, tendrá dos escenarios: para las zonas de interior será un día perfecto para celebrar la Diada al aire libre y apuntarse alguna de las manifestaciones convocadas; en cambio, en el litoral de Barcelona y Girona los chubascos dispersos de mar a costa será la tónica. La propabilidad de lluvia será alta en la parte más marítima del Área Metropolitana de Barcelona y en el sector nordeste -Maresme y provincia de Girona- y el Pirineo donde podría caer algunos chubascos a media tarde; en el resto, jornada poco nubosa con temperaturas cálidas en las horas centrales del día (rozando los 30ºC en el interior y superando los 25 ºC en el litoral) y mínimas suaves en esas mismas zonas.

Viernes, 12 de septiembre

El viernes será la primera de las dos jornadas donde la inestabilidad será la protagonista en este puente. La nubosidad emergirá en el interior y se extenderá a toda la mitad norte de Catalunya, quedando el resto algo menos tapado. Las lluvias harán acto de presencia en gran parte del territorio, con especial afectación y posibilidad de tormentas localmente fuertes en la Catalunya interior y Girona, pero que también dejándose notar en el litoral central y les Terres de l'Ebre. Los termómetros no mostrarán cambios apreciables.

Otra jornada marcada por la nubosidad y las precipitaciones. Comenzará con gran parte de Catalunya bajo un manto de nubes que, con el paso de las horas, se irán escorando al sector nororiental y el Pirineo. Las lluvias también serán intensas en la Catalunya interior y el Empordà desde primera hora del sábado hasta la sobremesa. En el litoral central y sur no se descarta también algunos chubascos. La calma tomará el relevo a media tarde, quedando las lluvias restringidas a nivel local y de forma esporádica y abriéndose poco a poco el cielo.

Vuelta a la normalidad meteorológica, será un día en el que el sol poco a poco irá adquieriendo mayor protagonismo y la nubosidad quedará restringida a los extremos de norte y sur de la costa a primera hora, que es justo también donde aún podría caer algún chubasco. Será una jornada apacible con un leve repunte de las temperturas en la zona de Ponent donde se podrá superar los 30 ºC, mientras que en el litoral los termómetros se mantendrán estables.