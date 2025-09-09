El tiempo de hoy, según el Meteocat: se esperan fuertes lluvias y descensos de temperaturas

Prácticamente toda Catalunya permanece este martes bajo avisos por situación meteorológica de peligro ante la previsión de lluvias intensas. Si bien es cierto que las acumulaciones se concentraran en el litoral y el prelitoral a lo largo de la mañana, durante la tarde los chubascos se trasladarán a las zonas del interior, según las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Asimismo, los termómetros mantendrán la tendencia del día anterior, con un descenso generalizado de las temperaturas.

El tiempo: martes, 9 de septiembre

"Cielo entre muy nublado y cubierto en general durante toda la jornada, aunque las nubes se romperán de forma temporal en el litoral norte, en el interior de las Tierras del Ebro y en Poniente", anticipa la previsión del servicio meteorológico autonómico. El mismo sitio adelanta la llegada generalizada de "chubascos y lluvias" desde la mañana, con afectaciones destacadas al litoral y prelitoral, "sobre todo en la mitad sur del sector". En algunos casos, avisa Meteocat, estos chubascos pueden ser "localmente torrenciales" en puntos del litoral.

De cara a la tarde, el foco de inestabilidad, aunque de "intensidad entre débil y moderada", pasará a las comarcas del interior, especialmente en zonas de montaña, donde se acumularán cantidades de precipitación "entre escasas y poco abundantes". Con todo, desde Meteocat advierten que las comarcas bajo aviso podrían sufrir fuertes precipitaciones, con cantidades abundantes y que en algunos casos podrían ir acompañados de tormenta.

Sobre las temperaturas, la previsión establece lo siguiente: "Mínima ligeramente más baja en general, aunque será moderadamente más baja en la mitad sur. No superará los 24 °C en ningún punto. La máxima será moderadamente más baja en todas partes, salvo en el extremo nororiental, donde descenderá ligeramente. Los valores quedarán lejos de los 30 °C, con máximas alrededor de los 28 °C".

Comarcas bajo aviso por lluvias

Según aparece especificado en el mapa de avisos del Meteocat, estas son las comarcas bajo aviso por intensidad de lluvia:

De 6.00 a 12.00 horas: Maresme , Vallès Oriental , Vallès Occidental , Barcelonès , Alt Penedès , Alt Camp y Baix Camp estarán bajo aviso amarillo, mientras que el nivel ascenderá a naranja en el Baix Llobregat , Garraf , Baix Penedès y Tarragonès .

, , , , , y estarán bajo aviso amarillo, mientras que el nivel ascenderá a naranja en el , , y . De 12.00 a 18.00 horas: Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès, Bages y Solsonès estarán bajo aviso amarillo.

Avisos de Observación

A primera hora de la mañana, el Meteocat activó avisos de Observación, de nivel entre moderado y alto, en varias comarcas ante la previsión de lluvias inminentes. Afectó a Bages y Moianès (amarillo), además de a Anoia, Alt Penedès y Alt Camp (naranja). Con todo, los avisos permanecieron activos solamente entre las 5.43 y las 6.43 horas.

Según establece el citado servicio meteorológico, los avisos de observación se emiten cuando los umbrales estipulados se superan de forma imprevista en una "zona que no ha sido previamente avisada". De igual manera, también sirven "para enfatizar un fenómeno meteorológico destacado en una zona avisada".