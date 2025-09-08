Badalona
Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs
Los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido
Los trenes de las líneas R1 y RG1 presentan retrasos este lunes por la tarde debido a un atropello que ha tenido lugar en la estación de Sant Adrià de Besòs. Según informa Renfe, los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido.
Hay circulación por vía única entre El Clot y Badalona. La compañía ferroviaria ha indicado que se cancela la expedición de nuevos trenes con origen y destino en Arenys de Mar.
