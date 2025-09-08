Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Badalona

Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs

Los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido

Un Rodalies de la R1 circula sobre uno de los pasos soterrados para peatones, en Sant Adrià de Besòs.

Un Rodalies de la R1 circula sobre uno de los pasos soterrados para peatones, en Sant Adrià de Besòs. / Manu Mitru

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los trenes de las líneas R1 y RG1 presentan retrasos este lunes por la tarde debido a un atropello que ha tenido lugar en la estación de Sant Adrià de Besòs. Según informa Renfe, los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido.

Hay circulación por vía única entre El Clot y Badalona. La compañía ferroviaria ha indicado que se cancela la expedición de nuevos trenes con origen y destino en Arenys de Mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas