El Meteocat alerta: se esperan grandes acumulaciones de lluvia en estas zonas de Catalunya

La semana arranca con previsión de precipitaciones en varias comarcas de Catalunya. Así lo anticipó el Servei Català de Meteorologia (Meteocat) el domingo, cuando emitió varios avisos por intensidad y acumulación de lluvia de cara a este lunes.

Lejos de mejorar, las predicciones apuntan ahora a un escenario de mayor inestabilidad, lo que ha provocado que algunos avisos amarillos sean ahora naranjas. "Desde primera hora de la mañana y a lo largo de la tarde, se esperan chubascos en todo el territorio, menos probables en el litoral norte", ha anunciado Meteocat a través de una previsión en la que también informan de que Ponent, donde "no se esperan" lluvias, será la excepción dentro del territorio catalán.

Lunes pasado por agua

La jornada de este lunes se presenta con la amenaza de lluvias como gran novedad. Si bien es cierto que a lo largo de la tarde del domingo ya comenzó a asomar la nubosidad en distintos puntos de la comunidad catalana, no será hasta la mañana de este arranque de semana cuando el escenario meteorológico, que se mantendrá hasta bien entrado el miércoles, dé un vuelco. "Cielo medio nublado en general, puntualmente muy nublado o cubierto, con crecimiento de nubosidad, especialmente en zonas de montaña a partir de finales de la mañana".

Las nubes, esta vez si descargarán con fuerza en varias comarcas, motivo que ha llevado al Meteocat a activar el aviso de intensidad o acumulación de lluvia en algunas de ellas, especialmente en el litoral de la mitad sur y algunas zonas del interior. Asimismo, la irrupción de precipitaciones llegará acompañada de una bajada de las temperaturas.

Avisos por intensidad y acumulación de lluvia

Los avisos por situación meteorológica de peligro (SMP) de este lunes se dividen en dos tipos: por acumulación de lluvia, que alcanzan niveles moderados, sin superar el nivel amarillo, y por intensidad, que ascienden a niveles altos (naranja).

Así, las comarcas afectadas durante el día por este sistema de alertas serán las siguientes: