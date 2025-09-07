Protecció Civil activa la alerta del plan de emergencias por inundaciones ante las lluvias torrenciales previstas este lunes

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de episodios de lluvia intensa mañana lunes en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre y que se prolongarán hasta el martes en la zona central y litoral sud del territorio. Precipitaciones intensas que podrían dejar 40 litros/m2 en media hora.

De acuerdo con las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), se esperan chubascos en todo el territorio desde la mañana, excepto en Poniente y siendo menos probables en el litoral norte. Las lluvias más destacables se concentrarán en el Camp de Tarragona y, por la tarde, en el extremo sud de Catalunya; donde es posible que sean de intensidad torrencial y que acumulen cantidades muy o extremadamente abundantes, de ahí la alerta del Plan INUNCAT.

Así, el Meteocat ha actualizado el aviso por situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia, que se mantendrá activo desde el lunes a las 8 h de la mañana hasta el martes a las 20 horas. Además de las comarcas del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, en peligro alto, algunas comarcas del interior de Catalunya (Bages, Solsonès, Berguedà) y el Prepirineo y Pirineo también estarán en alerta por peligro moderado.

Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, así como evitar atravesar rieras y zonas inundables.