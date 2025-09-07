¿Qué tiempo hará durante el eclipse lunar?

España espera este domingo uno de los fenómenos astronómicos más esperados, un eclipse de luna total. La Luna aparecerá este domingo con un peculiar tinte rojizo que, al anochecer, atraerá las miradas al cielo. Un eclipse total que podrá verse perfectamente en Catalunya, especialmente en las comarcas del sur. Eso sí, las previsiones pronostican unas nubes que podrían dificultar la visualización del fenómeno en la Península.

Para disfrutar un eclipse hace falta un buen cielo despejado y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las nubes "dificultarán una visualización óptima" en buena parte del país a la hora en que se alcance el máximo, según su cuenta de la red social X.

En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total. Sin embargo, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá terminado en el momento de la salida de la luna, por lo que solo se verá el final de la fase parcial.

La previsión en Barcelona

En Barcelona, el punto máximo del eclipse está previsto hacia las 20.12 horas, y está previsto que finalice hacia las 21.56 h. Entre las 18 h y las 19 h, la previsión indica que el ambiente estará, primero legañoso, y después algo enturbiado con nubes delgadas. El cielo seguirá enturbiado durante las 20 h, lo que añade incertidumbre a si el eclipse lunar se dejará ver en buenas condiciones.

A las 21 h, se prevén nubes más altas que darán paso a un inicio de semana lluvioso.

¿Cuándo se produce un eclipse lunar?

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total, y en ese momento adquiere su característico tono que "la convierte en la célebre 'Luna de sangre'", explica en su blog el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).