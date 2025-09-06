Previsión meteorológica
La Aemet advierte sobre el eclipse lunar: "Las nubes dificultarán una visualización óptima"
DIRECTO | Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
Eclipse lunar total: guía y mejores sitios para verlo en Barcelona y Catalunya
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado sobre la nubosidad generalizada que previsiblemente dificultará la visualización del eclipse lunar total de este domingo 7 de septiembre, donde la luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre".
"Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país", han informado la institución meteorológica mediante una publicación en la red social X.
¿Cuándo será el eclipse?
El eclipse se desarrollará entre las 18.27 y las 21.56 hora peninsular, con su punto álgido a las 20.11 horas, aunque no se verá de la misma manera en todo el territorio.
En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total. Sin embargo, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá terminado en el momento de la salida de la luna, por lo que solo se verá el final de la fase parcial.
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
- Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso