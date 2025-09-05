Nuevo cambio del tiempo en Catalunya: subida generalizada

Este viernes ha amanecido con el cielo nublado en buena parte de Catalunya y un aviso por intensidad de lluvia en Terres de l'Ebre, donde se están produciendo algunas precipitaciones desde esta madrugada. La situación meteorológica, este fin de semana, promete una ligera subida de las temperaturas tras un inicio de septiembre que parecía había dejado atrás el calor.

El sábado, pese a que algunas bandas de nubes altas dejarán el cielo enmarañado en parte del territorio, dominará el ambiente soleado, según pronostica el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Y aunque no se descarta alguna llovizna en Terres de l'Ebre, el cielo despejado hará subir la temperatura máxima. En Poniente, se superarán los 30 °C. Concretamente, en el Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà.

La temperatura mínima será ligeramente más baja, especialmente en la Catalunya Central, aunque en cotas altas del Pirineo estas serán ligeramente más altas. La tendencia al alza de las temperaturas tendrá continuidad el domingo, pues tanto la mínima como la máxima serán ligeramente más altas, aunque se espera que lleguen nubes.

Ya el lunes, el Meteocat pronostica más nubes que el domingo y que estas dejen algunas lloviznas en el noroeste de Catalunya.

La subida de temperaturas, a partir del sábado

Por lo que respecta a este viernes, el cielo quedará entre poco y medio nublado en conjunto, lo que hará que las temperaturas mínima y máxima sean más bajas. La subida de las temperaturas, pues, no será hasta mañana. La temperatura más alta de esta mañana ha sido en el Tarragonès, con 24,5 °C a las 6 h.