Más lluvias en Catalunya: ya hay fecha, según Meteocat

El inicio de septiembre en Catalunya ha estado marcado por cielos parcialmente soleados con temperaturas suaves, alternando nubes y sol.

Pero el tiempo estable que ha predominado estos días tiene fecha de caducidad. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado que las lluvias regresarán este jueves, día en que se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica en buena parte del país.

A partir de media mañana son probables algunos chubascos dispersos en la Catalunya Central y en el prelitoral central.

Lluvias generalizadas

Con el paso de las horas, la inestabilidad irá en aumento y se esperan precipitaciones más generalizadas, que solo evitarán una pequeña franja de la Catalunya oeste.

Además, los chubascos irán acompañados de tormenta y no se descarta la caída de granizo en el norte del país, según Meteocat.

Ya entrada la tarde-noche, una banda de precipitaciones se desplazará desde el litoral y prelitoral norte hacia las Terres de l’Ebre, donde la lluvia podría persistir hasta el final de la jornada.

Tormentas irregulares

El Meteocat prevé que, en general, las precipitaciones serán de intensidad débil a moderada, con acumulaciones entre escasas y poco abundantes. Aun así, se trata de un episodio típico de septiembre, donde el contraste térmico favorece las tormentas de carácter irregular.

Meteocat recomienda seguir la evolución de los pronósticos y extremar la precaución en zonas de montaña o del interior, donde los chubascos podrían descargar con más intensidad.