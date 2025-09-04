Tiempo
Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
Aemet también ha activado un aviso naranja en la costa de Castellón y Tarragona
Veinte años después del 'Katrina', los huracanes no son más frecuentes pero sí "más intensos y destructivos"
El Periódico
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por las lluvias de este jueves en la Catalunya central y Girona, además de las que están previstas para este viernes en el litoral y prelitoral de Tarragona. Estas podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat-SMC) ha activado un aviso naranja en las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Baix Camp; y otro amarillo en Ribera d'Ebre y Tarragonès. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha advertido con un aviso de nivel naranja en la costa de Tarragona y de Castellón.
Según la previsión, Catalunya amanecerá con una nubosidad abundante y de aspecto desgajado durante la tarde, con una temperatura ligeramente más baja. Sin embargo, se espera un viernes y un sábado con temperaturas de verano en todo el país.
