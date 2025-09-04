Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya

Aemet también ha activado un aviso naranja en la costa de Castellón y Tarragona

Veinte años después del 'Katrina', los huracanes no son más frecuentes pero sí "más intensos y destructivos"

Personas con chubasqueros para protegerse de la lluvia, el pasado día 28, en Barcelona.

Personas con chubasqueros para protegerse de la lluvia, el pasado día 28, en Barcelona. / Jordi Cotrina

Barcelona
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por las lluvias de este jueves en la Catalunya central y Girona, además de las que están previstas para este viernes en el litoral y prelitoral de Tarragona. Estas podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat-SMC) ha activado un aviso naranja en las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Baix Camp; y otro amarillo en Ribera d'Ebre y Tarragonès. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha advertido con un aviso de nivel naranja en la costa de Tarragona y de Castellón.

Según la previsión, Catalunya amanecerá con una nubosidad abundante y de aspecto desgajado durante la tarde, con una temperatura ligeramente más baja. Sin embargo, se espera un viernes y un sábado con temperaturas de verano en todo el país.

