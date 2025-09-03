"No se espera...": la predicción del Meteocat sobre el tiempo en Catalunya este miércoles

Tras un arranque del mes de septiembre marcado por la inestabilidad meteorológica, las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apuntan a que este miércoles podría ser el primer día sin pronóstico de lluvias en lo que va de semana.

Así lo ha anunciado el servicio autonómico a través de su perfil de X: "Ambiente soleado, aunque con algunas nubes en el litoral, prelitoral y Pirineo; no se espera precipitación".

Asimismo, las predicciones anticipan una jornada con temperaturas "en aumento", aunque bien es cierto que el viento "reforzado" de la tarde alterará el estado del mar en algunos puntos de la costa catalana.

Tiempo menguante toda la semana

Desde el Meteocat avisan de que "habrá intervalos de nubes bajas en puntos del litoral al inicio y final del día, y durante las horas centrales de la jornada en el prelitoral, sobre todo en el sur del sector". Con todo, para suerte de aquellos que tratan de apurar sus últimos días de vacaciones en la playa, esta nubosidad no se traducirá en descargas de precipitaciones.

El escenario, sin embargo, cambiará ya a partir del jueves, cuando los cielos cubiertos sirvan de preludio de la llegada de nuevas lluvias de cara al viernes: "Jueves y viernes aumentarán las nubes, y el viernes los chubascos se concentrarán en los dos extremos del litoral".

Con todo, el sábado se volverá a imponer el buen tiempo, tal como anticipa el citado servicio meteorológico: "El sábado será un día más soleado y la temperatura volverá a subir". Eso sí, algunas de las comarcas de Terres de l'Ebre seguirán pasadas por agua también durante el fin de semana.