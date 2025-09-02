Tren de frentes: el tiempo que llega este septiembre

El otoño meteorológico que ha comenzado este lunes y que se prolongará hasta el 30 de noviembre registra temperaturas por debajo de lo normal, valores que tendrán altibajos durante toda la semana y precipitaciones que afectarán al norte peninsular y que llegarán en forma de tormentas en Catalunya, pudiendo ser localmente fuertes.

Será un mes de inestabilidad meteorológica. La primera jornada de septiembre ha dejado atrás el segundo verano más caluroso de la historia y ha comenzado con avisos por intensidad de lluvias en prácticamente toda Catalunya. Este martes se prevé circulación atlántica y la entrada de un frente poco activo en la península que dejará nubosidad en el tercio noroeste y precipitaciones en Galicia y comunidades cantábricas, débiles en general, pero que serán más abundantes en las Rías Baixas, y que dejarán chubascos en Catalunya, Valencia y Baleares.

Avisos en Barcelona y Girona

Las lluvias volverán a activar esta semana los avisos amarillos en Barcelona y Girona, con valores máximos de 20 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se prevé en el este de Catalunya chubascos matinales aislados, localmente fuertes.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, el paso de varios frentes afectará a principios de semana sobre todo al extremo norte peninsular. El viernes y el fin de semana, se prevé un tiempo más estable, con un ambiente más cálido para esta época, aunque la Aemet no descartar la formación de tormentas en el norte y este de la península.

¿Cómo será el otoño?

En cuanto a la tendencia más probable para el otoño meteorológico, AEMET señala que es probable que sea una estación con temperaturas superiores a las normales en todo el país. De esta forma, registra un 60-70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la Península y Baleares. Respecto a Canarias, esas cifras se sitúan en un 50% de probabilidad de que sea más cálido frente a un 20% de que el otoño sea más frío de lo normal.

Respecto a las lluvias, hay un 45% de probabilidades de que el otoño sea menos lluvioso de lo normal en el oeste y en el centro de la Península, así como en Canarias, frente a un 20% de que las lluvias sean superiores a las normales en esas zonas, mientras que para el este de la Península y Baleares no hay una tendencia clara.