Lluvias intensas en Catalunya este lunes: las zonas donde más lloverá hoy

El mes de septiembre arranca con la misma inestabilidad meteorológica que acompañó a los últimos días de agosto en Catalunya. Tras una de las olas de calor más largas de la historia de nuestro país, la comunidad catalana, con varias comarcas bajo aviso por situación meteorológica de peligro, afronta ahora una nueva jornada de precipitaciones.

Así lo ha avanzado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), cuya predicción anticipa la llegada de lluvias ya desde esta mañana: "A lo largo de la mañana se esperan algunos chubascos que se concentrarán en el litoral y prelitoral norte. Durante la tarde afectarán, de forma más local, al Pirineo y al cuadrante nordeste, mientras que por la noche es probable que reaparezcan también en la costa central y sur de la Costa Brava", resumen desde el servicio autonómico.

Comarcas bajo aviso

Tampoco cambiará el escenario meteorológico en cuanto a avisos por situación meteorológica de peligro (SMP) en territorio catalán respecto a la semana pasada. Nuevamente, varias comarcas se mantendrán a lo largo de todo el día bajo avisos tanto por intensidad como por acumulación de lluvia. Lo harán siguiendo el sistema de alertas del Meteocat, que establece cuatro franjas horarias diferentes.

Si bien es cierto que la peor parte ocupaba la primera franja de seis horas (de medianoche a las 6.00 horas de la mañana), con avisos de nivel alto (naranja), varios de nivel moderado (amarillo) se prolongarán hasta la medianoche del martes. Así, estas son las comarcas bajo aviso por intensidad de lluvia organizadas por franjas horarias:

Mañana (de 6.00 a 12.00 horas): Selva , Vallès Oriental , Vallès Occidental , Baix Llobregat , Barcelonès , Maresme , Gironès y Baix Empordà .

, , , , , , y . Tarde (de 12.00 a 18.00 horas): Vallès Oriental y Selva .

y . Noche (de 18.00 a medianoche): Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès y Maresme.

En cuanto a los avisos por acumulación de lluvia, las comarcas afectadas serán las mismas desde la franja matutina hasta la nocturna: Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Baix Llobregat.