BUSCADOR | Descubre si hay alguna borrasca que haya sido bautizada con tu nombre

Las borrascas no siempre han tenido un nombre propio. En España, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) empezó a bautizarlas, en colaboración con sus homólogas del sur de Europa, desde el año 2017 para facilitar así la comunicación de este tipo de fenómenos. Desde entonces, ya son nueve las temporadas en las que se ha activado el llamado "rosco de borrascas" para asignar un nombre a las perturbaciones que pueden llegar por estos lares del planeta.

Todos recordaremos, por ejemplo, el caso de Gloria o Filomena. Ahora AEMET ha hecho público las de la temporada 2025/2026 y la primera que se cree o nos llegue a territorio europeo se bautizará como Alice. ¿Pero de qué sirve ponerle nombre a una borrasca? ¿Quién los escoge? Y sobre todo, ¿alguna vez ha habido alguna borrasca con tu nombre?

Para salir de dudas, consulta en este buscador de EL PERIÓDICO si ha habido alguna perturbación atmosférica llamada como tú en España y, de ser así, en qué día, mes y año tu nombre salió en los telediarios mientras se hablaba de lluvia.

Ahora sí, vayamos a la curiosa historia de los nombres borrascosos. La costumbre de 'bautizar' a las tormentas, borrascas y huracanes con nombres de persona arrancó en la década de los cincuenta en Estados Unidos. Fue ahí donde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) empezó a utilizar esta técnica para referirse a los fenómenos de meteorológicos de gran impacto y, sobre todo, para facilitar la comunicación con la ciudadanía. Con el tiempo, esta práctica empezó a extenderse por las agencias meteorológicas de todo el mundo y acabó por convertirse en norma en buena parte del globo.

En el caso de Europa, el seguimiento, estudio y 'bautizo' de las borrascas se realiza a través de una plataforma conocida como EUMETNET que se encarga de coordinar el trabajo de todas las agencias meteorológicas de la región. En el suroeste del continente, los meteorólogos de España, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo se reúnen cada año para elaborar su "rosco de borrascas" en el que, de forma preventiva, se escogen una veintena de nombres (uno por cada letra del abecedario) para nombrar este tipo de fenómenos meteorológicos de gran magnitud que puedan brotar entre septiembre de un año y agosto del siguiente.

Una vez pactado el 'rosco de borrascas' de la temporada está en manos de las diferentes agencias meteorológicas de la región decidir cuándo se 'desbloquea' un nombre. Normalmente lo hace la primera entidad que detecta si un fenómeno meteorológico de este tipo puede alcanzar una gran magnitud (algo que, en muchos casos, suele coincidir con la primera región que sufre su impacto). Pero ojo, la existencia de un 'rosco de borrascas' no implica necesariamente que se tenga que completar cada año. De hecho, lo normal es que nunca se llegue al final. Lo más habitual es que, incluso en los años más convulsos, siempre los últimos nombres de la lista se suelen quedar en el tintero. Es el caso, por ejemplo, de nombres como Rafael, Sarah, Tiago, Valérie y Waid, que el año pasado entraron en el rosco de las borrascas pero nunca se llegaron a desbloquear.