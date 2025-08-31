El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya

La llegada de un nuevo frente atlántico marcará el tiempo en España durante la jornada de este domingo, con un aumento de la inestabilidad en el oeste y norte peninsular junto con un considerable descenso de las temperaturas. El frente mantiene en aviso naranja el Pirineo catalán y aragonés por fuertes tormentas, que dejarán precipitaciones importantes y granizadas en algunos puntos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La precipitación acumulada en una hora tanto en Lleida como en Huesca podría ser de más de 30 litros por metro cuadrado, y pueden darse tormentas de granizo, con grosores de hasta 2 centímetros, y rachas de viento superiores a 70 kilómetros/hora. En aviso amarillo por tormentas con fuertes lluvias, y acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, están también Barcelona y Girona, así como Navarra y Zaragoza.

Los cielos se presentarán nubosos o cubiertos en buena parte de Galicia y Asturias desde primeras horas, con precipitaciones que se irán extendiendo de oeste a este hasta alcanzar a gran parte del tercio norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, no se descartan chubascos o tormentas localmente fuertes en el norte de Galicia y en la cordillera Cantábrica. También, en el interior del nordeste, especialmente en el Pirineo, la Aemet espera chubascos y tormentas que podrán ser de intensidad alta en ciertos enclaves.

Avisos en Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia. A partir de las 14.00 horas de este domingo y hasta las 8.00 horas del martes, hay posibilidad de precipitación de más de 40 mm en 30 minutos, con un grado de peligro máximo de 4 sobre 6.

El Meteocat ha activado avisos en Catalunya por intensidad de lluvias, que afectarán principalmente a todo el oeste de Catalunya. A partir de las 14.00 horas están advertidas las comarcas de Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà, Noguerà, Segrià y Terra Alta.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠️



➡ Dg. 14:00 a dt. 8:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim 🟠 4/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/BPlt9Laz0Q — Meteocat (@meteocat) August 31, 2025

El calor se mueve hacia el sureste

En cuanto a las temperaturas, el frente atlántico traerá un descenso brusco de las máximas en la mitad occidental, que vivirá un respiro térmico en torno a los cinco y seis grados menos. Así, ciudades como León presentarán 23ºC, La Coruña 21ºC, Bilbao 23ºC o Zamora, Salamanca y Pamplona no superarán los 27ºC de máximas, según la previsión de la Aemet.

No ocurrirá lo mismo en el este, donde los termómetros podrían superar los 35 grados en las depresiones del sudeste, valle del Ebro, así como en el Guadalquivir. Capitales de provincia como Albacete, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba tendrán valores igual o superior a los 35 grados.

Las mínimas también experimentarán un vaivén. Bajarán en el noroeste, subirán en el nordeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Las áreas del Mediterráneo y Guadalquivir vivirán una última noche de agosto calurosa, con temperaturas que no bajarán de los 20-23 grados.

En cuanto al viento, serán moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de la componente sur en el Mediterráneo. Son probables intervalos de fuerte en el Mediterráneo y el Cantábrico.