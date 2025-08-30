El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias este domingo y lunes en Catalunya

La llegada de un nuevo frente atlántico marcará el tiempo en España durante la jornada de este domingo, con un aumento de la inestabilidad en el oeste y norte peninsular junto con un considerable descenso de las temperaturas. En Lleida y Tarragona se han activado avisos amarillos desde las 12 del mediodía que se prolongaran hasta la noche.

Los cielos se presentarán nubosos o cubiertos en buena parte de Galicia y Asturias desde primeras horas, con precipitaciones que se irán extendiendo de oeste a este hasta alcanzar a gran parte del tercio norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, no se descartan chubascos o tormentas localmente fuertes en el norte de Galicia y en la cordillera Cantábrica. También, en el interior del nordeste, especialmente en el Pirineo, la Aemet espera chubascos y tormentas que podrán ser de intensidad alta en ciertos enclaves.

Avisos en Catalunya

El Meteocat ha activado avisos en Catalunya por intensidad de lluvias, que afectarán principalmente a todo el oeste de Catalunya. A partir de las 12 horas están advertidas la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà, Noguerà, Segrià y Terra Alta. Estas precipitaciones se irán diluyendo en el sur y afectarán solo al nordeste de Catalunya durante la tarde.

Las lluvias se desplazarán el lunes hacia Girona y Barcelona este lunes y tendrán aviso amarillo por intensidad de lluvias una veintena de localidades catalanas. El Solsonès, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Plà de l'Estany, Bages, Osona, Lluçanès, Selva, Gironès, Anoia, Moianès, Vallès Occidental y Oriental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf y Alt i Baix Penedès.

El calor se mueve hacia el sureste

En cuanto a las temperaturas, el frente atlántico traerá un descenso brusco de las máximas en la mitad occidental, que vivirá un respiro térmico en torno a los cinco y seis grados menos. Así, ciudades como León presentarán 23ºC, La Coruña 21ºC, Bilbao 23ºC o Zamora, Salamanca y Pamplona no superarán los 27ºC de máximas, según la previsión de la Aemet.

No ocurrirá lo mismo en el este, donde los termómetros podrían superar los 35 grados en las depresiones del sudeste, valle del Ebro, así como en el Guadalquivir. Capitales de provincia como Albacete, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba tendrán valores igual o superior a los 35 grados.

Las mínimas también experimentarán un vaivén. Bajarán en el noroeste, subirán en el nordeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Las áreas del Mediterráneo y Guadalquivir vivirán una última noche de agosto calurosa, con temperaturas que no bajarán de los 20-23 grados.

En cuanto al viento, serán moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de la componente sur en el Mediterráneo. Son probables intervalos de fuerte en el Mediterráneo y el Cantábrico.