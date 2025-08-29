¿Fin de semana de otoño en Catalunya? Esto dice el Meteocat

Los episodios de inestabilidad meteorológica que puntualmente ha atravesado Catalunya a lo largo de esta semana han contribuido a dejar atrás la ola de calor de este mes de agosto, una de las más largas de la historia en España.

Así, las tormentas en numerosas comarcas catalanas, muchas de las cuales se tiñeron de amarillo, naranja y rojo a causa de los avisos por situación meteorológica de peligro activados por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), han dejado en el olvido las temperaturas extremas para dar paso a un escenario más propio de la época otoñal.

"Acusado descenso de la temperatura"

Tal como ha anunciado Meteocat a través de una publicación en X, la jornada de este viernes ha arrancado con una notable caída en los termómetros: "Empezamos el viernes con un acusado descenso de la temperatura. En el interior tenemos valores entre 10 y 15 °C, aunque en la costa solo algunas estaciones superan los 20 °C."

Siguen los chubascos, pero sin avisos

También la predicción del servicio autonómico de meteorología parece anticipar una leve bajada de los valores térmicos, pese a que en algunas comarcas estos se mantendrán similares a los de días anteriores. El cuadrante noreste, donde el mercurio de los termómetros podría escalar levemente, será la excepción.

Por lo pronto, sabemos que el viernes nos depara "ambiente soleado, aunque por la tarde estará más nublado en el noreste y en el Pirineo". Con todo, el episodio de lluvias no ha llegado todavía a su conclusión, y muestra de ello son las precipitaciones previstas para las próximas horas en diferentes puntos del territorio catalán: "Por la tarde esperamos algunos chubascos débiles o moderados en el Pirineo y noreste, localmente con tormenta", ha publicado Meteocat a través de X.

Cabe destacar que, por ahora, el mapa de avisos por situación meteorológica de peligro (SMP) de cualquier tipo se encuentra desierto tanto para la franja de mañana como la vespertina del viernes hasta el domingo.