Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en varias comarcas de Catalunya hoy

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado este jueves el aviso por intensidad y acumulación de lluvia en varias comarcas de Catalunya.

Las primeras en notar la llegada de precipitaciones serán el Tarragonès, Baix Penedès y Garraf, donde Protecció Civil ha avisado alrededor de las 9.00 horas de la mañana de que "durante las próximas dos horas podría haber tormentas intensas (con granizo y fuertes rachas de viento)".

Alerta máxima en el Tarragonès

Según las previsiones, el Tarragonès se lleva la peor parte, motivo por el cual se había elevado la alerta por tiempo violento hasta el nivel máximo (rojo) desde las 6.33 hasta las 8.33 horas (horario peninsular) de la mañana. Durante esa misma franja, Baix Penedès y Garraf han hecho lo propio tiñéndose de naranja (nivel tres sobre seis).

A partir de entonces, se ha vuelto a rebajar el aviso a nivel cuatro (naranja) por intensidad de lluvia hasta el mediodía, coincidiendo con Alt y Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès y Maresme. "Tenemos una tormenta frente a la Costa Dorada que tiende a desplazarse hacia el noreste, al mismo tiempo que entra el frente por el noroeste. Será el responsable de que, a partir de media mañana, la convección se dispare y los chubascos y tormentas vayan a más, localmente con intensidades torrenciales", ha avisado el Meteocat a través de una publicación de X.

Asimismo, comarcas como Baix y Alt Camp, Noguera, Vallès Oriental y Occidental, la Selva, Gironès o Pla d'Estany, permanecen bajo avisos moderados, de entre nivel uno y dos, durante la misma franja.

Avisos en el norte de Catalunya

También en el norte hay varios avisos activados durante la mañana de este jueves. Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès y Garrotxa permanecen bajo avisos amarillos.

Ya durante la madrugada, el servicio meteorológico activó el aviso por tiempo violento también en las comarcas del Pirineo occidental. Así, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Pallars Jussà permanecen bajo aviso naranja (nivel tres), después de que Meteocat advirtiera de la previsión de "precipitaciones de granizo de más de dos centímetros de diámetro y rachas de viento superiores a los 90 km/h".

¿Y durante la tarde?

La previsión del Meteocat anticipa que la situación meteorológica de peligro se trasladará a la mitad este de la comunidad a partir del mediodía. Con el Tarragonès, Alt y Baix Penedès y Garraf todavía bajo aviso por lluvias, aunque ya moderado (nivel amarillo), serán otras comarcas más orientales las que eleven el nivel de alerta.

Así, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Oriental, así como Osona, Selva, Gironès, Pla d'Estany, Garrotxa y Ripollès elevarán durante la franja de las 12.00 a las 18.00 horas sus respectivos avisos a nivel naranja, entre los niveles tres y cuatro.