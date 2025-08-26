¿Cuándo es el veranillo de San Miguel? Queda menos

Con la llegada del equinoccio, el verano astronómico se despide para dar paso al otoño, una estación de transición marcada por el descenso de las temperaturas, la caída de las hojas y la llegada de las primeras lluvias. Sin embargo, en el imaginario colectivo español, existe una arraigada tradición que habla de un último y cálido adiós estival: el Veranillo de San Miguel. Este fenómeno, esperado por muchos, se refiere a un breve episodio de tiempo soleado y temperaturas agradables que suele producirse en torno al 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel.

Lejos de ser un término exclusivo de España, esta "pequeña tregua" meteorológica tiene sus equivalentes en otras culturas, como el célebre "Indian Summer" en los países anglosajones o el "Altweibersommer" en Alemania. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia popular? ¿Responde a una regla científica o es simplemente una coincidencia afortunada que la sabiduría popular ha sabido bautizar? La respuesta se encuentra en un equilibrio entre la meteorología, la probabilidad y la costumbre.

Un respiro cálido en pleno otoño: la tradición popular

El Veranillo de San Miguel no es un fenómeno meteorológico definido con rigor científico, sino más bien una denominación que emana de la sabiduría popular. Se trata de un episodio atmosférico en el que, tras los primeros coletazos del frío otoñal, los termómetros vuelven a ascender, regalando unos días de sol y calor que invitan a disfrutar de actividades al aire libre. Su nombre más extendido está ligado al santoral, pero también se le conoce como "Veranillo de los Arcángeles" o, de forma más bucólica, "Veranillo del Membrillo", ya que su llegada suele coincidir con la época de maduración de este fruto.

Esta percepción de un "verano tardío" no es casual. El final de septiembre y el inicio de octubre son un período de gran inestabilidad atmosférica. El verano se resiste a marcharse del todo mientras las masas de aire frío del norte comienzan a ganar terreno. Este pulso meteorológico provoca que se intercalen días frescos y lluviosos con otros dominados por la estabilidad anticiclónica, que trae consigo sol y temperaturas suaves. Cuando este episodio de buen tiempo coincide con la festividad del 29 de septiembre, la tradición lo bautiza como el veranillo.

¿Mito o realidad? la explicación meteorológica

Desde un punto de vista estrictamente científico, no existe ninguna ley que garantice la aparición del Veranillo de San Miguel cada año. Su existencia se debe más a una cuestión de probabilidad que a una certeza. El otoño, al igual que la primavera, es una estación de transición, caracterizada por una atmósfera muy cambiante. Es completamente normal que se sucedan frentes fríos con periodos de estabilidad, provocando estas fluctuaciones en el tiempo.

Lo que ocurre es que, tras una primera bajada de temperaturas que nos hace sentir que el otoño ya se ha instalado, la llegada de un anticiclón genera un contraste muy perceptible. La atmósfera se calma, el sol luce con más fuerza y las temperaturas se recuperan, creando esa sensación de "vuelta al verano". Que este patrón ocurra cerca del 29 de septiembre es bastante probable, pero no seguro. De hecho, este mismo comportamiento puede repetirse más adelante, dando lugar a otros "veranillos" populares, como el de San Martín, en torno al 11 de noviembre.

Entre la sabiduría popular y la cruda realidad del clima

Si esta creencia ha perdurado a lo largo de los siglos es, en gran medida, por la costumbre y la estrecha relación que nuestros antepasados mantenían con el campo. El final de septiembre era una época crucial para las actividades agrícolas, como la vendimia. Unos días de buen tiempo eran recibidos como una bendición para las cosechas y las fiestas populares, por lo que se prestaba una atención especial a estos "regalos" del clima, que acabaron por fijarse en el refranero popular.

Sin embargo, la historia nos recuerda que confiar ciegamente en esta tradición puede ser peligroso. Las efemérides meteorológicas demuestran que las fechas en torno a San Miguel también han sido escenario de episodios climáticos devastadores. Ríadas trágicas en Murcia (1664 y 1919), Málaga (1764) o las catastróficas inundaciones que afectaron a Alicante y otras zonas del levante en 1997 y 2012, ocurrieron precisamente durante estos días. Estos eventos son un crudo recordatorio de que el Veranillo de San Miguel es una posibilidad agradable, pero nunca una garantía en una estación tan impredecible como el otoño.