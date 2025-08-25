El Meteocat informa: lunes de lluvia en estas zonas de Catalunya
La última semana de agosto estará marcada por un cambio radical de tiempo
Catalunya ha vivido un fin de semana mayoritariamente estable. Después de un viernes en el que las lluvias descargaron con fuerza sobre buena parte del territorio, la situación se suavizó y el sábado y domingo dieron un respiro meteorológico, dejando cielos alternados entre nubes y claros.
Ahora, parece que el tiempo cambia de rumbo y la inestabilidad llega de nuevo a Catalunya: la jornada de este lunes estará marcada por la presencia de nubes en casi todo el territorio, pero especialmente en Tarragona y Barcelona, donde serán más densas.
Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), se espera que durante la mañana haya intervalos de nubes altas que traerán consigo precipitaciones en el centro y sur de la comunidad autónoma.
No hay avisos activos
A partir del mediodía las lluvias llegarán a puntos del tercio norte, especialmente en el extremo norte del Pirineo y en las Terres de l’Ebre. Serán de intensidad leve y acumularán cantidades poco abundantes de agua, por lo que, de momento, no hay ningún aviso activado.
Las máximas serán parecidas a las del fin de semana en todo el territorio, pero podrían ser más altas en el noroeste y en puntos de l’Empordà (Girona); aun así se mantendrán por debajo de los 30ºC.
No obstante, las mínimas subirán ligeramente, lo que dificultará la refrescada nocturna en el litoral. Por este motivo, tendremos noches tropicales en la costa de Barcelona, donde las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 23ºC.
Semana inestable
La última semana de agosto estará marcada por cambios que traerán consigo la última etapa del periodo estival. Las masas de aire del norte europeo comienzan a enfriarse y la radiación del sol bajará notablemente. Además, la llegada de huracanes procedentes del Atlántico harán bajar las temperaturas de la atmósfera.
El martes será un día más tranquilo en general con más ratos de sol: la temperatura aumentará moderadamente y se espera que sea el día más cálido de la semana: en algunas zonas del Pla de Lleida podrían alcanzarse incluso los 36ºC.
Igualmente, se esperan chubascos en puntos del Pirineo y Prepirineo, y no se descartan en el oeste de la comunidad autónoma.
La borrasca Erin
La llegada de la borrasca Erin al norte de Irlanda complicará el tiempo durante el resto de la semana: el miércoles llegarán tormentas con granizo que afectarán a las comarcas del interior y de Lleida.
La inestabilidad más evidente se prevé para la tarde del tercer día de la semana y continuará el jueves: el frente llegará a las comarcas de Girona y Barcelona, donde se registrarán tormentas que descargarán con fuerza.
El mercurio descenderá notablemente entre el jueves y el viernes por la entrada de una masa de aire frío que conllevará valores por debajo de la media climática.
