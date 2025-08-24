La Aemet lo confirma: la última ola de calor ha sido la más intensa registrada hasta la fecha

La reciente ola de calor ha sido la más intensa registrada hasta la fecha, superando a la de julio de 2022, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para medir la intensidad de una ola de calor se analiza la "anomalía de la ola", que cuantifica cuánto se han desviado las temperaturas máximas registradas respecto a los umbrales de ola de calor. Así, la última ola de calor presentó, con datos provisionales, una anomalía de 4.6 °C.

Dieciséis días duró la ola de calor de este agosto. Y los primeros veinte días constituyeron el período 1-20 de agosto más cálido desde al menos 1961 en el conjunto de España. Con los datos observados y la predicción hasta el 31 de agosto, la AEMET asegura, "con casi total seguridad", que el verano de 2025 será uno de los dos más cálidos de la serie, prácticamente empatando con el verano de 2022, el más cálido hasta la fecha.

El período comprendido entre el 8 y 17 de agosto fue el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde, al menos, 1950.

Episodios de temperaturas muy altas

Subraya también la Aemet que durante este año han predominado los episodios cálidos sobre los fríos. Marzo fue un mes muy frío y mayo normal; el resto de meses han sido cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos. Una tendencia que constata que "en España las olas de calor están aumentando en duración, extensión e intensidad". "En nuestro país siempre ha hecho calor en verano, pero en los últimos años se registran con más frecuencia episodios de temperaturas muy altas, tanto diurnas como nocturnas", informa la agencia meteorológica, que achaca al cambio climático estos episodios de calor cada vez más frecuentes.

Desde 1975, en España se han registrado 77 olas de calor, seis de ellas con una anomalía de 4 °C o más. Y cinco de ellas se han producido desde 2019. Desde 1961, la temperatura media en la Península ha aumentado 1.69 º°C lo que se traduce en una mayor frecuencia de episodios de temperaturas superiores a las normales, explica la Aemet.

Una tendencia a veranos más extremos

"Que cuatro de las cinco olas de calor más intensas hayan ocurrido desde 2019 no es casualidad. Cada verano no va a ser siempre más cálido que el anterior; pero la tendencia a veranos más extremos es clara. Las claves: adaptación y mitigación del cambio climático", subraya la agencia.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los veranos habituales a mediados del siglo XXI en la región mediterránea, en la que se engloba a España, podrían ser unos 2 °C más cálidos que los del período 1981-2020. Los veranos de 2022 y 2025 ya están al nivel de esos veranos de mediados de siglo.