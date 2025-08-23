¿Cuándo llegará la nueva dana a España? Alerta por lluvias y tormentas este fin de semana en Catalunya

La última semana de agosto se presentará con temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península, según informa la AEMET. Un cambio de tiempo que empezará este domingo y que responde a una posible dana que puede dejar precipitaciones y tormentas en Catalunya, Aragón, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares.

Aunque todavía hay cierta incertidumbre respecto a la borrasca que llegará a la Península, las últimas actualizaciones señalan que se trataría de una dana débil y que perdería fuerza rápidamente, dejando tormentas y chubascos aislados, entre débiles y moderados. Una dana que se ha formado al producirse un cambio en la circulación atmosférica en el Atlántico norte provocado por el huracán Erin, debilitado y convertido en una borrasca extratropical.

Este cambio atmosférico llegaría a partir del domingo por la tarde y se intensificaría a partir de la madrugada del lunes, para cuando ya hay activadas alertas amarillas en Catalunya y Aragón.

Se prevén lluvias y tormentas a partir del domingo por la tarde en Lleida y buena parte del tercio norte del territorio, menos probables en el litoral. Estas precipitaciones, que pueden traer tormentas, serán de intensidad débil y localmente moderada, señala el Meteocat.

Este sábado predominará el cielo poco nuboso, aunque con algún intervalo de nubes bajas y de evolución y sin descartar chubascos localmente fuertes y con tormenta la primera mitad del día en el litoral central que, por la tarde, serán probables de forma dispersa en el interior del cuadrante noreste y puntos del Pirineo.

Septiembre, algo más fresco

En el noroeste peninsular también se prevé que septiembre se inicie con un ambiente más fresco, aunque todavía no hay una tendencia clara en cuanto a las lluvias.