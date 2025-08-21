Más cambios de tiempo en Catalunya: nuevos avisos del Meteocat

Las lluvias han llegado a Catalunya tras una intensa ola de calor que batió récords de temperatura en muchos puntos del territorio. Sin ir más lejos, el Observatori Fabra de Barcelona alcanzó los 38,9ºC el pasado sábado, la temperatura más alta en un mes de agosto desde que se tienen registros.

No obstante, esta semana el tiempo ha dado un giro radical que ha traído precipitaciones a gran parte del territorio: un chaparrón localmente intenso ha sorprendido a algunos barrios de Barcelona y del Baix Llobregat a primera hora de la tarde del pasado miércoles.

En la misma línea

Durante la madrugada del jueves, las lluvias han persistido en el litoral catalán, con episodios localmente intensos acompañados de tormentas y acumulaciones destacadas, lo que ha provocado un marcado descenso de las temperaturas.

Por el momento, las noches tórridas han desaparecido de la costa catalana, sustituidas por una refrescada general durante la madrugada.

Para este jueves se prevé que el tiempo siga en la misma línea. Durante la mañana el cielo estará despejado, y será a partir del mediodía cuando aparecerán nubarrones en el tercio norte y noreste de Catalunya, donde se registrarán precipitaciones.

Bon dia,

Comença aquest dijous amb temperatura lleugerament o moderadament més baixa, arreu. Amb això, tan sols un petit sector del terç sud del país així com una estreta franja de la resta de la meitat sud del litoral presenta valors per sobre dels 20ºC a les 6 del matí. pic.twitter.com/LIu15YSP5R — Meteocat (@meteocat) August 21, 2025

Aviso amarillo

De hecho, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo en las comarcas gerundenses de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès y la Selva por la intensidad de las precipitaciones.

En el resto del territorio reinará el sol hasta la tarde, cuando se formarán nubes altas que cubrirán el cielo parcialmente, pero no se esperan lluvias. Además, las máximas podrían subir ligeramente en puntos del sector central del litoral y prelitoral, pero no se superarán los 30ºC excepto en zonas del interior de Tarragona y Lleida.

De cara al viernes, las lluvias se desplazarán hacia la costa de Barcelona desde bien entrada la madrugada. Los chubascos continuarán por la mañana y, a lo largo del día, surgirán también en puntos del cuadrante noreste y en los Pirineos.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza els avisos de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡️ De dj. 14:00h a dv. 20:00 h

➡️ Precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡️ Grau de perill màxim 🟠 1/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/rXtwwqJC4O — Meteocat (@meteocat) August 21, 2025

Sin cambios significativos

Serán de intensidad débil, excepto en las comarcas barcelonesas del Maresme y el Vallès Oriental y en la Selva (Girona), donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo debido a su fuerte intensidad. Se esperan temperaturas sin cambios significativos en todo el territorio.

Las precipitaciones seguirán a lo largo de la madrugada del sábado en puntos del litoral central, y podrían extenderse por la mañana. A partir del mediodía se desplazarán hacia puntos del noreste e irán acompañadas de tormenta y granizo, aunque las acumulaciones serán poco abundantes.

En el resto del territorio el sol será el protagonista de la jornada, con temperaturas ligeramente más altas que se acercarán a los 35ºC en Ponent.

Vuelve la inestabilidad

El domingo volverá la incertidumbre a toda la comunidad autónoma debido a la llegada de la borrasca Erin. Tras su paso por el Golfo de México viajará hacia el oeste de Europa, pero el destino aún se desconoce: en función de dónde se sitúe la perturbación, Catalunya podrá verse más o menos afectada.

Aun así, supondrá un nuevo cambio del tiempo a partir del domingo y hasta el lunes, con posibles tormentas violentas que iremos siguiendo los próximos días.