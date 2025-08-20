Lluvias intensas en Catalunya: el aviso del Meteocat para las próximas horas

Tras el final de la ola de calor que ha sacudido Catalunya, esta semana el clima ha dado un giro radical. Los termómetros tocaron techo el pasado fin de semana, cuando se registraron las temperaturas más altas del año, con picos por encima de los 40ºC en zonas del interior.

Sin embargo, según los meteorólogos, en los últimos días las temperaturas han experimentado un descenso notable, acompañado de precipitaciones puntuales y dispersas que se presentan en forma de tormentas con granizo, como consecuencia de la llegada de una vaguada atlántica a la Península.

El fin de las noches tórridas

La inestabilidad meteorológica ha traído consigo un descenso notable de las temperaturas que ha puesto fin a las noches tórridas que azotaban el litoral catalán. Además, se espera que este miércoles los valores continúen bajando en gran parte del territorio.

Las lluvias serán las protagonistas de la jornada del martes: nos despertaremos con un cielo cubierto de nubes que traerá lluvias a toda la comunidad autónoma. Por la mañana podrían registrarse algunas precipitaciones dispersas, pero a lo largo del día irán ganando intensidad.

De hecho, a partir de la tarde, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias en el noreste de Catalunya y en el litoral de Barcelona.

Aviso naranja

De momento, este aviso asciende a naranja en el Ripollès (Girona) y Osona (Barcelona), donde se pide precaución y evitar salir de casa si no es imprescindible. Asimismo, podrán ir acompañadas de viento fuerte y granizo. Además, el Meteocat ha establecido el aviso amarillo debido a la fuerza del viento en las comarcas tarraconenses del Montsià, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Baix Camp.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ De dj. 02:00 h a 14:00 h

➡ Possibilitat de ratxa màx >25 m/s

➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/IqIODdsnks — Meteocat (@meteocat) August 20, 2025

Las máximas oscilarán entre los 25 y 27 °C en la costa y el interior de la mitad este, donde los aguaceros mantendrán el mercurio a raya. Valores algo más altos en Ponent y el Ebre, donde se podrían superar por poco los 30 °C.

Las mínimas quedarán por debajo de los 20ºC en todas partes, excepto en algunos puntos de la costa debido a las altas temperaturas del Mediterráneo.

#PrediccióAvui



Avui esperem un dia amb:



⛅ Cel variable, amb creixement de nuvolades.

⛈️ Ruixats i xàfecs, localment forts.

🌡️ Temperatura més baixa. pic.twitter.com/dCoQCi3Him — Meteocat (@meteocat) August 20, 2025

Acompañadas de tormenta

De cara al jueves, las lluvias seguirán siendo las protagonistas del día: durante la madrugada se esperan precipitaciones, entre débiles y moderadas, en puntos del litoral -donde se mantiene el aviso amarillo- y prelitoral. A lo largo de la mañana menguarán, pero ya al mediodía iniciarán lluvias localmente moderadas en puntos del cuadrante nordeste y en el resto del Pirineo y Prepirineo. Asimismo, el aviso amarillo quedará reducido a las comarcas gerundenses de la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany y la Garrotxa.

Se acumularán cantidades poco abundantes, aunque serán localmente fuertes en el interior de la provincia de Girona, y no se descarta que vayan acompañadas de tormenta.

Las temperaturas se mantendrán similares a las del miércoles, pero las mínimas serán más frías.

Un nuevo anticiclón

El viernes se espera que sea el último día de inestabilidad: podría registrarse algún chubasco poco abundante en el litoral, aunque por la tarde serán de mayor intensidad en el noroeste de Catalunya.

Se espera un fin de semana estable, con predominio del sol y algunas nubes que tendrán más protagonismo en el Pirineo.

La temperatura irá subiendo despacio por la llegada de otra dorsal anticiclónica que estará presente hasta el domingo, momento en que entrará una nueva borrasca en el territorio que facilitará la formación de tormentas y un nuevo descenso de los termómetros de cara a la semana que viene.