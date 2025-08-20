Meteorología
Huracán Erin en España: ¿cómo se notarán sus efectos en la Península?
Este martes el huracán se debilitó de categoría 3 a 2 aunque gran parte de la costa este de Estados Unidos, Bermuda y el Atlántico de Canadá sigue en alerta
DIRECTO | Huracán Erin hoy, en directo: trayectoria, categoría y última hora de su llegada a EEUU y posible impacto en España
Ángel Guerrero
La semana pasada se formó en el Atlántico el huracán Erin tras surgir como tormenta cerca de Cabo Verde y dejar siete muertos. Un huracán que ha obligado a cerrar las playas de Nueva York y que afecta ahora a "gran parte" de la costa este de Estados Unidos, Bermuda y el Atlántico de Canadá. Aunque este martes el huracán se debilitó de categoría 3 a 2, la alerta se extendió porque su oleaje y corrientes "amenazan la vida" en estas zonas, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.
Este ciclón, que presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 17 kilómetros por hora, también podría notarse en España a partir de la próxima semana.
¿Cómo se notará el huracán en España?
Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas que se pueden producir en la tierra. Se trata de un ciclón tropical originado en el mar Caribe, el golfo de México, el oceano Atlánico Norte y el Pacífico Norte oriental y central. Se caracterizan por vientos muy violentos, precipitaciones intensas y olas altas.
Aunque no se prevé que el huracán Erin toque tierra, a partir del miércoles se ha alertado de posibles inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los bancos exteriores de Carolina del Norte donde habrá "olas grandes, erosión y desbordamiento significativos de la playa", y algunas carreteras serían intransitables.
En España, y especialmente en Galicia, también se sigue con atención la evolución del huracán Erin, que podría llegar a España la semana que viene en forma, eso sí, de borrasca. Según explican desde MeteoGalicia, el huracán, actualmente en el Caribe, se desplazará tangencialmente hacia la costa este de Estados Unidos. "Cuanto más se acerque al Trópico de Cáncer, mayor será su impacto indirecto en el 'jet stream', lo que puede modificar ligeramente la circulación atmosférica en Galicia".
No se esperan efectos directos, pero sí que esta borrasca podría llegar debilitada a la Península, dando lugar a chubascos débiles en el norte y en zonas montañosas.
