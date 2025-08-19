Lluvias en Catalunya: el Meteocat activa avisos en estas comarcas

Catalunya se ha despedido este lunes de una de las olas de calor más largas jamás registradas. Tras unos días con valores por encima de los 35ºC en muchos puntos del territorio, y con el Observatori Fabra de Barcelona alcanzando los 38,9ºC el pasado sábado, la temperatura más alta en un mes de agosto desde que se tienen registros, todo apunta a un cambio de escenario meteorológico a partir de este mismo martes.

Así, esta semana el clima dará un giro radical: se espera una jornada muy inestable en el conjunto del territorio por una masa de aire frío que atraviesa la Península. A lo largo del martes los intervalos de nubes serán los protagonistas, y cubrirán totalmente el cielo en gran parte de Catalunya.

Las precipitaciones ganan fuerza

Hasta el mediodía podrán registrarse chubascos dispersos en puntos del prelitoral y litoral de Catalunya. Siguiendo esta tendencia, a medida que avance la jornada las lluvias irán ganando fuerza en puntos de la depresión central y en el noroeste, y podrían ir acompañadas de fuertes ráfagas de viento y granizo.

De hecho, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias en el Pirineo y Prepirineo y en las comarcas tarraconenses del Baix Camp y el Tarragonès.

Además, el descenso notable de las temperaturas permitirá dar un respiro al calor de este fin de semana. Esta bajada se notará sobre todo por las noches: las madrugadas tórridas tienen las horas contadas en el litoral, ya que las lluvias de los próximos cuatro días refrescarán el ambiente y permitirán dormir a pierna suelta.

El día más fresco

Durante el día las máximas se mantendrán por debajo de los 35ºC en toda Catalunya. En el extremo occidental y el prelitoral oscilarán entre los 30 y los 33ºC, en la costa no se superarán los 30ºC y el bochorno aflojará.

El miércoles se presenta como el día más fresco de toda la semana, con temperaturas por debajo de la media climática y chubascos abundantes repartidos por toda la comunidad autónoma.

El cielo estará cubierto durante toda la jornada, y se formarán precipitaciones que descargarán durante todo el día en la mitad norte e irán avanzando hacia la costa.

Aviso amarillo

Los aguaceros afectarán al extremo norte y al sur de Catalunya, y serán de intensidad localmente fuerte y podrán ir acompañados de granizo.

Por este motivo, el Meteocat mantiene el aviso amarillo para la mañana del miércoles en las comarcas tarraconenses del Baix Camp y Tarragonès y por la tarde en las comarcas gerundenses del Ripollès, Osona y Garrotxa además de en el Baix Penedès (Tarragona), Garraf y Baix Llobregat (Barcelona).

Los termómetros seguirán descendiendo y las máximas se mantendrán por debajo de los 30ºC en gran parte de la costa catalana.

Fin de semana estable

De cara al jueves, el tiempo será parecido, aunque las lluvias serán de menor intensidad que las de los días anteriores, pero no será hasta el viernes cuando se pueda poner punto y final al episodio de inestabilidad. El viernes traerá consigo los últimos resquicios de lluvias, que afectarán sobre todo a puntos del Pirineo y Prepirineo.

Asimismo, el sol empezará a dejarse ver en el litoral y prelitoral sur y en la Catalunya central para dar paso a un fin de semana con un tiempo más estable acompañado de temperaturas suaves en la mayoría de la comunidad autónoma.