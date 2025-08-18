Previsión meteorológica
Giro radical: del calor a la lluvia en estas comarcas de Catalunya
El Meteocat mantiene activado el aviso amarillo por noches tórridas en el litoral catalán
DIRECTO | Ola de calor en Catalunya y resto de España: cuándo acaba el calor y bajan las temperaturas
El humo de los incendios mitiga las máximas del "peor día" de la ola de calor en Catalunya
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
Catalunya afronta esta semana el fin de una de las olas de calor más largas jamás registradas en España. Han sido días de calor intenso, con temperaturas que han marcado récords históricos. Sin ir más lejos, el Observatori Fabra de Barcelona alcanzó el pasado sábado los 38,9ºC, la temperatura más alta en un mes de agosto desde que se tienen registros.
Sin embargo, parece que los valores comenzarán a descender a partir de este mismo lunes, dando lugar al fin de la ola de calor.
Aun así, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activo el aviso amarillo en el litoral de Barcelona y en el sureste de Catalunya por calor nocturno. Es más, en las comarcas tarraconenses del Baix Camps, Baix Ebre y Montsià, asciende a naranja.
Aire frío en altura
Sin duda alguna, las noches tórridas están siendo las protagonistas de la ola de calor, sobre todo en las comarcas del Mediterráneo, donde este fin de semana se han alcanzado los 28ºC durante la madrugada en algunos barrios de Barcelona e, incluso, los 35ºC en Roses (Alt Empordà, Girona).
En contraste, la bolsa de aire frío en altura que llegará este lunes desde la Península romperá la monotonía anticiclónica de Catalunya y traerá consigo lluvias al noroeste y a la depresión central catalana a partir de la tarde.
Las nubes, conocidas como cumulonimbos, irán creciendo progresivamente en el Pirineo central y occidental dejando precipitaciones a su paso.
Descenso de las temperaturas
A medida que avance la jornada los nubarrones irán descendiendo hacia el Prepirineo, donde dejarán acumulaciones importantes en puntos como la Cerdanya, el Berguedà (Barcelona) o la Garrotxa (Girona). Además, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias en el noroeste de Catalunya.
Las temperaturas bajarán en todo el territorio, pero aun así seguirá haciendo mucho calor: las máximas podrían rozar los 40ºC en Ponent, y en el resto de la comunidad autónoma oscilarán entre los 30 y los 35ºC, con los valores más altos en el interior de Girona.
Será el martes cuando el cambio en el tiempo se hará más evidente, ya que las temperaturas volverán a los valores habituales para la segunda quincena de agosto.
El calor nocturno sigue presente
Los nubarrones estarán presentes en todo el territorio y descargarán precipitaciones en el interior y noroeste de Catalunya, donde el Meteocat mantiene el aviso amarillo activado.
Las temperaturas serán más suaves y se mantendrán por debajo de los 35ºC en el oeste de la comunidad autónoma y alrededor de los 28ºC y 30ºC en el interior y en la costa.
No obstante, el calor nocturno seguirá presente en el litoral, sobre todo en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat y Barcelonès, donde sigue activo el aviso amarillo.
Madrugada de tormentas
De cara al miércoles los termómetros seguirán bajando hasta situarse por debajo de los 30ºC en el litoral catalán. Además, las lluvias volverán a hacer acto de presencia y viajarán del interior hacia la costa, donde podrían descargar con gran intensidad e ir acompañadas de tormentas durante la madrugada del miércoles al jueves.
De momento, parece que el calor va a dar un respiro en toda Catalunya tras unos días de temperaturas elevadas: el ambiente será más agradable, con lluvias repartidas y valores que se mantendrán estables hasta nuevo aviso.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- El Observatori Fabra registra la máxima más alta de su historia en una jornada en la que se han rozado los 44 grados en Catalunya