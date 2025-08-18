Giro radical: del calor a la lluvia en estas comarcas de Catalunya

Catalunya afronta esta semana el fin de una de las olas de calor más largas jamás registradas en España. Han sido días de calor intenso, con temperaturas que han marcado récords históricos. Sin ir más lejos, el Observatori Fabra de Barcelona alcanzó el pasado sábado los 38,9ºC, la temperatura más alta en un mes de agosto desde que se tienen registros.

Sin embargo, parece que los valores comenzarán a descender a partir de este mismo lunes, dando lugar al fin de la ola de calor.

Aun así, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activo el aviso amarillo en el litoral de Barcelona y en el sureste de Catalunya por calor nocturno. Es más, en las comarcas tarraconenses del Baix Camps, Baix Ebre y Montsià, asciende a naranja.

Aire frío en altura

Sin duda alguna, las noches tórridas están siendo las protagonistas de la ola de calor, sobre todo en las comarcas del Mediterráneo, donde este fin de semana se han alcanzado los 28ºC durante la madrugada en algunos barrios de Barcelona e, incluso, los 35ºC en Roses (Alt Empordà, Girona).

En contraste, la bolsa de aire frío en altura que llegará este lunes desde la Península romperá la monotonía anticiclónica de Catalunya y traerá consigo lluvias al noroeste y a la depresión central catalana a partir de la tarde.

Las nubes, conocidas como cumulonimbos, irán creciendo progresivamente en el Pirineo central y occidental dejando precipitaciones a su paso.

A l'animació del radar de Tivissa (la Miranda) s'observa com arriben a Ponent i les Terres de l'Ebre estructures de precipitació de base alta (la pluja no arriba a terra perquè s'evapora abans) i poc desenvolupament vertical (si ho fossin més, hi hauria risc de tempesta seca). pic.twitter.com/YWwnAqMsj4 — Meteocat (@meteocat) August 17, 2025

Descenso de las temperaturas

A medida que avance la jornada los nubarrones irán descendiendo hacia el Prepirineo, donde dejarán acumulaciones importantes en puntos como la Cerdanya, el Berguedà (Barcelona) o la Garrotxa (Girona). Además, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias en el noroeste de Catalunya.

Las temperaturas bajarán en todo el territorio, pero aun así seguirá haciendo mucho calor: las máximas podrían rozar los 40ºC en Ponent, y en el resto de la comunidad autónoma oscilarán entre los 30 y los 35ºC, con los valores más altos en el interior de Girona.

Será el martes cuando el cambio en el tiempo se hará más evidente, ya que las temperaturas volverán a los valores habituales para la segunda quincena de agosto.

El calor nocturno sigue presente

Los nubarrones estarán presentes en todo el territorio y descargarán precipitaciones en el interior y noroeste de Catalunya, donde el Meteocat mantiene el aviso amarillo activado.

Las temperaturas serán más suaves y se mantendrán por debajo de los 35ºC en el oeste de la comunidad autónoma y alrededor de los 28ºC y 30ºC en el interior y en la costa.

No obstante, el calor nocturno seguirá presente en el litoral, sobre todo en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat y Barcelonès, donde sigue activo el aviso amarillo.

Madrugada de tormentas

De cara al miércoles los termómetros seguirán bajando hasta situarse por debajo de los 30ºC en el litoral catalán. Además, las lluvias volverán a hacer acto de presencia y viajarán del interior hacia la costa, donde podrían descargar con gran intensidad e ir acompañadas de tormentas durante la madrugada del miércoles al jueves.

#PrevisióMitjaTermini



La setmana entrant es presenta molt inestable amb ruixats i tempestes a qualsevol punt. La temperatura anirà clarament a la baixa. pic.twitter.com/nOui5GHr6w — Meteocat (@meteocat) August 17, 2025

De momento, parece que el calor va a dar un respiro en toda Catalunya tras unos días de temperaturas elevadas: el ambiente será más agradable, con lluvias repartidas y valores que se mantendrán estables hasta nuevo aviso.