Inesperado reventón térmico: sillas y sombrillas salen volando

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Motril, a última hora de la tarde de este domingo se ha registrado "un reventón térmico –corriente descendente, después de atravesar la capa de aire cálido y seco donde se va acelerando, encuentra una capa estable, fría y húmeda, cerca de la superficie, suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo] con fuertes ráfagas de viento casi huracanadas–, por lo que se recomendaba no salir a la calle; situación que también ha sido aconsejada por el consistorio de Almuñécar.

Cinco personas rescatadas

Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civily de Salvamento Marítimo han rescatado esta noche al menos a cinco personas que se encontraban a la deriva y con problemas de navegación frente a la playa de Torrenueva Costa y de Carchuna, término municipal de Motril (Granada), a consecuencia de un fuerte temporal repentino que se ha levantado en la zona.

Además, según han indicado fuentes del 112 Andalucía, se han recibido cerca de una veintena de llamadas alertando de distintas complicaciones a causa del fuerte viento, como caídas de ramas y varios objetos voladores en las playas del litoral.

Las consecuencias del viento

Unos vientos que han ocasionado una manga marina –torbellino de viento que se forma sobre una superficie de agua, como el mar o un lago– y una tromba –columna de agua que se eleva desde el mar– en Torrenueva Costa sobre las 20.00 horas y que ha motivado un empeoramiento súbito de las condiciones en el litoral, con fuertes ráfagas de viento rolando mar adentro, que ha sorprendido a numerosos bañistas que estaban en ese momento sobre distintos enseres de playa, quedando estos a la deriva sin posibilidad de retorno.

Circunstancia que ha motivado la activación de una patrullera del Servicio Marítimo para realizar una batida por toda la zona que ha terminado con varios rescates y acompañamientos a Salvamento Marítimo y las embarcaciones de socorrismo de playas. A su vez, la Benemérita ha rescatado a tres personas que se encontraban frente a la playa de la Joya, en Torrenueva Costa. Y, por otra parte, una motora que estaba por la zona ha conseguido rescatar a otras dos jóvenes que tenían problemas de navegación y las ha trasladado al puerto de Motril. En la zona se mantiene un dispositivo de vigilancia realizando batidas por si hubiese alguna persona en situación de peligro.