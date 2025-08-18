Una fuerte tormenta golpea la Seu d'Urgell y Puigcerdá con granizo e inundaciones

La tarde de este lunes ha estado marcada por un episodio de tormenta intensa en el Pirineo, con afectaciones destacadas tanto en La Seu d'Urgell como en Puigcerdá. En pocos minutos, las dos capitales comarcales han vivido chubascos violentos, granizo y un descenso brusco de la temperatura, que han provocado inundaciones en calles así como varias incidencias por acumulación de agua. Las autoridades habían activado la alerta por tiempo violento ante la previsión de lluvias muy intensas y fenómenos extremos como la piedra y las ráfagas de viento.

Una de las poblaciones más afectadas por el episodio de lluvia y granizo ha sido La Seu d'Urgell, donde la tormenta ha descargado con bastante fuerza a última hora de la tarde. En algunos puntos del municipio, se han acumulado más de 43 litros por metro cuadrado en poco tiempo. La intensidad de la lluvia ha generado una treintena de avisos a los Bomberos de la Generalitat por inundaciones y afectaciones en la vía pública. La N-260, a su paso por el municipio, ha quedado cortada en ambos sentidos por desprendimentos, y múltiples calles y equipamientos del municipio, como la piscina municipal y un gimnasio, han quedado inundados.

La magnitud de la tormenta ha llamado la atención de los vecinos: "La abuela comenta que hace años que no lo veía llover así de fuerte y abundante" comenta una usuaria X en una publicación que va acompañada de fotografías del episodio en el municipio.

En el caso de Puigcerdá, el mercurio ha pasado de los 32,5 °C de máxima a los 15,7 °C en tan solo una hora, según detalla el perfil de MeteoPuigcerdà en X (el antiguo Twitter). Se trata de un descenso de casi 17 grados que evidencia la virulencia del fenómeno.

Y este martes... Más lluvia

Ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas, Protección Civil había activado este lunes por la tarde la prealerta del plan Inuncat, advirtiendo del riesgo de lluvias intensas en la Catalunya central y parte del Pirineo. Para este martes, el Meteocat prevé que se pueda superar el umbral de riesgo por intensidad de lluvia (más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos), en las comarcas de la mitad norte y oeste de Catalunya a partir de las 14 horas.