El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya

En plena canícula por la ola de calor, las altas temperaturas siguen sin dar tregua en Catalunya. No solo eso, sino que la bolsa de aire africano que abrasa España se mantendrá sobre la Península unos días más. Las masas de aire cálidas, de unos 24 °C a 1.500 metros de altura, harán subir la temperatura notablemente y no se descarta que el mercurio bata nuevos récords durante el fin de semana.

Hoy viernes el cielo se mantendrá despejado en todo el territorio y el sol será el protagonista de la jornada. Es más, los termómetros seguirán subiendo con máximas de 35ºC a 40ºC en general acompañadas de un bochorno penetrante en la costa.

Por ello, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activa la alerta por calor intenso en las comarcas del litoral y prelitorial, con especial intensidad en la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre y el Montsià.

Además, las lluvias desaparecerán, salvo quizá en algunas zonas del Pirineo donde podría registrarse aglún chubasco débil, muy alejado en todo caso de la intensidad registrada ayer.

Riesgo por incendio forestal

El punto álgido de la ola de calor llegará el fin de semana con temperaturas y un calor extremo: podemos llegar a máximas de 42ºC en Lleida, 41ºC en Girona, 40ºC en Manresa, 38ºC en Barcelona y 36ºC en Tarragona.

Además, las noches serán tórridas en casi todas las ciudades del litoral y prelitoral, por lo que será difícil conciliar el sueño. La pasada noche, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona el termómetro no ha bajado de los 28º, con 30º a las dos de la madrugada en el Observatori Fabra.

Frente a estas temperaturas sofocantes es importante vigilar los golpes de calor, mantenerse hidratado y cuidar a los colectivos más vulnerables como los niños y las personas mayores, además de las mascotas.

Por su parte, la Aemet mantiene activo el nivel de riesgo extremo por peligro de incendio en la mayoría del territorio catalán, excepto en los puntos del litoral donde predomina la humedad.

Recomendaciones frente a los incendios

Para prevenir los incendios forestales es crucial seguir las recomendaciones básicas de las autoridades:

Evitar arrojar cigarrillos, basuras y botellas de vidrio que pueden actuar como una lupa .

basuras y botellas de vidrio que pueden . No encender fuegos u hogueras en el monte y en terrenos próximos.

en el monte y en terrenos próximos. Acampar solo en zonas autorizadas.

Si se descubre el fuego en su inicio, hay que avisar al 112 inmediatamente.

En caso de verse sorprendido por un incendio , se debe evitar entrar en el monte o en el bosque.

, se debe o en el bosque. En caso de emergencia por incendio forestal, hay que atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.

El calor empezará a aflojar el lunes

El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que el calor extremo se prolongará hasta el lunes, día en que ya bajarán un poco las temperaturas. La previsión es que el martes ya refresque más, dejando atrás este episodio canicular que se habrá prolongado durante más de una semana.