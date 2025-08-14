Las temperaturas se disparan hoy en Barcelona: atención a partir del mediodía

Catalunya se encuentra inmersa en una ola de calor que azota con fuerza gran parte del territorio. De hecho, la comunidad autónoma está alcanzando temperaturas récord: el pasado lunes, alcanzó su jornada más extrema, con valores que superaron ampliamente los 40ºC, especialmente en las comarcas interiores de la provincia de Tarragona, y Lleida.

Además, se espera que el calor continúe hasta pasada la canícula del verano, que finaliza el 15 de agosto y es el periodo cuando, estadísticamente, se registran las temperaturas más altas para la época estival.

Valores máximos en ascenso

En Barcelona tampoco se salvan del calor. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por calor intenso en las comarcas del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme y Valles Occidental.

En la capital catalana, la previsión del tiempo indica un jueves con los valores máximos en ascenso, que se dispararán por encima de los 34 o 35ºC en buena parte de la ciudad. El punto álgido del calor se registrará durante el mediodía, hasta llegar a los 35ºC sobre las 15.00 horas de la tarde.

A este repunte térmico se sumará el efecto isla de calor, que hará que las noches tórridas resulten especialmente cálidas y difíciles para el descanso, manteniendo los termómetros en valores por encima de los 20ºC, incluso de madrugada.

Panorama de contrastes en Catalunya

Asimismo, el Meteocat mantiene el aviso amarillo por calor durante todo el fin de semana, cuando se registrarán máximas que podrían llegar a los 38ºC en Barcelona. Se espera que el tiempo se mantenga sin cambios significativos hasta la semana que viene, cuando las temperaturas comiencen a bajar progresivamente.

El resto de Catalunya presenta un panorama de contrastes: mientras el litoral de Barcelona se mantiene en aviso amarillo por calor intenso, el noroeste del territorio afronta una alerta por lluvias.

#Predicció3dies



⛈️ Avui hi haurà ruixats amb possibilitat que siguin de forta intensitat a zones de l'interior de la meitat nord.

🌡️ Demà i dissabte: Puja la temperatura, amb calor intensa tant de dia com de nit



Més informació, al butlletí 🔗👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/G3xWtXvdOX — Meteocat (@meteocat) August 14, 2025

En este sentido, el Meteocat ha emitido un aviso amarillo por la intensidad de las precipitaciones que podrían registrarse en las comarcas barcelonesas del Berguedà, el Solsonès y el Lluçanès, así como en l’Alt Urgell, en la provincia de Lleida.

Golpes de calor

Sin embargo, a partir del viernes únicamente se esperan algunos chubascos aislados en zonas del Pirineo, mientras que el sol dominará el cielo durante todo el fin de semana.

Serán jornadas caracterizadas por un calor intenso, por lo que se recomienda extremar las precauciones y vigilar cualquier señal de golpe de calor, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como las mascotas, los niños y las personas mayores.