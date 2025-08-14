Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya

A falta de un día para el fin de la canícula del verano, el calor sigue sin dar tregua en Catalunya. No solo eso, sino que la masa de aire africano que sobrevuela la Península se mantendrá en el territorio unos días más. Las masas de aire cálidas, de unos 24 °C a 1.500 metros de altura, harán subir la temperatura notablemente y no se descarta que el mercurio bata algún récord durante el fin de semana.

No obstante, este jueves estará marcado por los contrastes: mientras que el litoral de Barcelona se encuentra en aviso amarillo por el calor intenso, el noroeste de Catalunya está en alerta por lluvias.

Temperaturas al alza

A lo largo de la mañana del jueves, crecerán nubes que irán extendiéndose hacia el interior y el norte de la comunidad autónoma, trayendo consigo fuertes lluvias.

Por ello, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las precipitaciones en las comarcas barcelonesas del Berguedà, el Solsonès y el Lluçanès y en l’Alt Urgell (Lleida).

No obstante, la temperatura volverá a subir hasta alcanzar los 40ºC en algunos puntos del interior. En el resto del territorio, el día estará marcado por el bochorno y los termómetros superarán los 30ºC en general.

Aviso amarillo

La subida de los valores se dejará notar especialmente en el sector central del litoral, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por calor intenso en las comarcas barcelonesas del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme y Valles Occidental. Dicho aviso se extenderá durante la mañana del viernes, al cual también se sumarán las comarcas tarraconenses de l’Alt Penedès y el Tarraconès.

Además, las lluvias desaparecerán, salvo en algunas zonas del Pirineo, donde podrían registrarse chubascos débiles, aunque muy alejados de la intensidad registrada el jueves.

El cielo se mantendrá despejado en todo el territorio y el sol será el protagonista de la jornada. Es más, los termómetros seguirán subiendo con máximas de 35ºC a 40ºC en general, acompañados de un bochorno penetrante en la costa.

Riesgo por incendio forestal

El punto álgido de la ola de calor llegará el fin de semana con temperaturas y un calor extremo: tendremos máximas de 42ºC en Lleida, 41ºC en Girona, 40ºC en Manresa, 38ºC en Barcelona y 36ºC en Tarragona.

Además, las noches serán tórridas en casi todas las ciudades del litoral y prelitoral, por lo que será difícil conciliar el sueño.

Frente a estas temperaturas sofocantes es importante vigilar los golpes de calor, mantenerse hidratado y cuidar a los colectivos más vulnerables como las mascotas, los niños y las personas mayores.

Además, la Aemet mantiene activo el nivel de riesgo extremo por peligro de incendio en la mayoría del territorio catalán, excepto en los puntos del litoral donde predomina la humedad.

Recomendaciones frente a los incendios

Para prevenir los incendios forestales es crucial seguir las recomendaciones básicas de las autoridades: