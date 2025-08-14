Previsión meteorológica
Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
La Aemet ha activado nivel de riesgo extremo por peligro de incendio durante el fin de semana
Importante aviso para el puente del 15 de agosto: vuelve el calor extremo
¿Dónde está Vinebre? Así es la localidad de Catalunya que ha alcanzado los 43,8ºC
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
A falta de un día para el fin de la canícula del verano, el calor sigue sin dar tregua en Catalunya. No solo eso, sino que la masa de aire africano que sobrevuela la Península se mantendrá en el territorio unos días más. Las masas de aire cálidas, de unos 24 °C a 1.500 metros de altura, harán subir la temperatura notablemente y no se descarta que el mercurio bata algún récord durante el fin de semana.
No obstante, este jueves estará marcado por los contrastes: mientras que el litoral de Barcelona se encuentra en aviso amarillo por el calor intenso, el noroeste de Catalunya está en alerta por lluvias.
Temperaturas al alza
A lo largo de la mañana del jueves, crecerán nubes que irán extendiéndose hacia el interior y el norte de la comunidad autónoma, trayendo consigo fuertes lluvias.
Por ello, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las precipitaciones en las comarcas barcelonesas del Berguedà, el Solsonès y el Lluçanès y en l’Alt Urgell (Lleida).
No obstante, la temperatura volverá a subir hasta alcanzar los 40ºC en algunos puntos del interior. En el resto del territorio, el día estará marcado por el bochorno y los termómetros superarán los 30ºC en general.
Aviso amarillo
La subida de los valores se dejará notar especialmente en el sector central del litoral, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por calor intenso en las comarcas barcelonesas del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme y Valles Occidental. Dicho aviso se extenderá durante la mañana del viernes, al cual también se sumarán las comarcas tarraconenses de l’Alt Penedès y el Tarraconès.
Además, las lluvias desaparecerán, salvo en algunas zonas del Pirineo, donde podrían registrarse chubascos débiles, aunque muy alejados de la intensidad registrada el jueves.
El cielo se mantendrá despejado en todo el territorio y el sol será el protagonista de la jornada. Es más, los termómetros seguirán subiendo con máximas de 35ºC a 40ºC en general, acompañados de un bochorno penetrante en la costa.
Riesgo por incendio forestal
El punto álgido de la ola de calor llegará el fin de semana con temperaturas y un calor extremo: tendremos máximas de 42ºC en Lleida, 41ºC en Girona, 40ºC en Manresa, 38ºC en Barcelona y 36ºC en Tarragona.
Además, las noches serán tórridas en casi todas las ciudades del litoral y prelitoral, por lo que será difícil conciliar el sueño.
Frente a estas temperaturas sofocantes es importante vigilar los golpes de calor, mantenerse hidratado y cuidar a los colectivos más vulnerables como las mascotas, los niños y las personas mayores.
Además, la Aemet mantiene activo el nivel de riesgo extremo por peligro de incendio en la mayoría del territorio catalán, excepto en los puntos del litoral donde predomina la humedad.
Recomendaciones frente a los incendios
Para prevenir los incendios forestales es crucial seguir las recomendaciones básicas de las autoridades:
- Evitar arrojar cigarrillos, basuras y botellas de vidrio que pueden actuar como una lupa.
- No encender fuegos u hogueras en el monte y en terrenos próximos.
- Acampar solo en zonas autorizadas.
- Si se descubre el fuego en su inicio, hay que avisar al 112 inmediatamente.
- En caso de verse sorprendido por un incendio, se debe evitar entrar en el monte o en el bosque.
- En caso de emergencia por incendio forestal, hay que atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor