Meteorología
Importante aviso para el puente del 15 de agosto: vuelve el calor extremo
Las temperaturas vuelven a repuntar a partir del viernes y se registrará un puente muy caluroso
La regla de 30-30-30: la situación meteorológica que dificulta la extinción de un incendio forestal
¿Qué son las tormentas secas? El desconocido fenómeno que afecta a España en la ola de calor
Ángel Guerrero
La ola de calor que sofoca a España durará más de lo previsto, probablemente hasta el próximo lunes, según la nueva previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que cree que entonces empezará el descenso de los valores térmicos más altos de lo habitual para esta época del año.
Este episodio continuará probablemente hasta el próximo lunes tras un breve respiro térmico en el norte peninsular este miércoles y jueves, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Así, habrá máximas de más de 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península e incluso de 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.
El citado organismo, que actualiza continuamente sus predicciones y avisos meteorológicos, había informado el lunes de que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que se inició el pasado día 3, terminara este martes de manera oficial.
Sin embargo, el calor repuntará a lo largo del viernes y el sábado, de acuerdo con Camacho, por lo que volverá a registrarse un fin de semana con temperaturas más elevadas de lo normal. Así, habrá probables condiciones de ola de calor. Por lo tanto, el calor notable no desaparecerá de muchos puntos de la Península y Baleares y aumentará para el final de la semana en curso.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor