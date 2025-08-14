Meteorología

Importante aviso para el puente del 15 de agosto: vuelve el calor extremo

Las temperaturas vuelven a repuntar a partir del viernes y se registrará un puente muy caluroso

La regla de 30-30-30: la situación meteorológica que dificulta la extinción de un incendio forestal

¿Qué son las tormentas secas? El desconocido fenómeno que afecta a España en la ola de calor

Turistas de paso por la Sagrada Familia se protegen del sol aprovechando cualquier sombra en una nueva jornada de calor en el Eixample de Barcelona, este martes.

Turistas de paso por la Sagrada Familia se protegen del sol aprovechando cualquier sombra en una nueva jornada de calor en el Eixample de Barcelona, este martes. / JORDI COTRINA

Ángel Guerrero

La ola de calor que sofoca a España durará más de lo previsto, probablemente hasta el próximo lunes, según la nueva previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que cree que entonces empezará el descenso de los valores térmicos más altos de lo habitual para esta época del año.

Este episodio continuará probablemente hasta el próximo lunes tras un breve respiro térmico en el norte peninsular este miércoles y jueves, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Así, habrá máximas de más de 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península e incluso de 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

El citado organismo, que actualiza continuamente sus predicciones y avisos meteorológicos, había informado el lunes de que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que se inició el pasado día 3, terminara este martes de manera oficial.

Sin embargo, el calor repuntará a lo largo del viernes y el sábado, de acuerdo con Camacho, por lo que volverá a registrarse un fin de semana con temperaturas más elevadas de lo normal. Así, habrá probables condiciones de ola de calor. Por lo tanto, el calor notable no desaparecerá de muchos puntos de la Península y Baleares y aumentará para el final de la semana en curso.

