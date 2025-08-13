Meteorología
¿Qué es una tormenta seca? Así es el peligroso fenómeno que aumenta el riesgo de incendios
El calor extremo y la falta de humedad dan lugar esta semana a un episodio meteorológico que pone en alerta a varias zonas de España
Última hora de los incendios en España | Dos muertos y miles de evacuados por la oleada de fuegos
La ola de calor en España repuntará el jueves y se extenderá hasta el próximo lunes
Balma Simó
Pese a que las nubes generan lluvias, estas se evaporan antes de llegar al suelo a causa de las elevadas temperaturas y la sequedad del aire en las capas más bajas de la atmósfera. Durante dicho proceso, se generan las tormentas secas, que son el resultado de un episodio de intensa actividad eléctrica y rachas de viento, pero sin precipitaciones importantes.
Esta combinación, a su vez, puede incrementar el riesgo de que se originen incendios, sobre todo durante la temporada de verano.
El papel de los reventones secos
Detrás de muchas de estas tormentas se encuentran los nombrados reventones secos: corrientes de aire descendente, extremadamente potentes y concentradas, que se desploman desde la base de nubes convectivas. Estas corresponden a las típicas nubes de gran desarrollo vertical formadas por el ascenso de aire caliente y húmedo, generando vientos repentinos que pueden alcanzar hasta 100 km/h, aunque no descargan agua, sí arrastran polvo y partículas que favorecen la propagación de las llamas y pueden ocasionar daños materiales en su paso.
Las zonas más afectadas
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del jueves por la tarde este fenómeno se dejará ver en el interior peninsular, especialmente en las localidades de Jaén y Granada. Además, entre el viernes y el fin de semana, se prolongará el sureste, el Pirineo, el Sistema Ibérico y puntos de la Cordillera Cantábrica. Sin embargo, en zonas montañosas, como los Pirineos o la Sierra Nevada, podría registrarse algo de lluvia, pero la mayor parte del territorio sufrirá tormentas secas.
Así, la ola de calor se prolonga y mantendrá las altas temperaturas al menos hasta este el próximo lunes. Asimismo, a lo largo de las tardes, la nubosidad favorecerá nuevos reventones secos en el centro y sur, así como en los Pirineos y Galicia.
