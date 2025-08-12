Tregua al calor en Catalunya: ¿llegan lluvias?

Se cumplen tres días desde el inicio de la ola de calor que sacude Catalunya y, según los meteorólogos, podría alargarse hasta bien entrada la veintena de agosto. Además, podría consolidarse como una de las olas de calor más largas jamás registradas.

Las temperaturas llevan días al alza, dejando unos valores por encima de los 40ºC en algunos puntos del territorio, especialmente en Ponent y en el interior de Tarragona, donde el lunes alcanzaron los 44ºC.

Vuelven las lluvias en estas zonas

No obstante, según el Meteocat, parece que el calor va a dar un respiro a gran parte de la comunidad autónoma. Este martes, Catalunya ha amanecido con el cielo despejado y sin nubes significativas, aunque esto cambiará por la tarde: a partir del mediodía aparecerán nubarrones en el Pirineo y Prepirineo, y llegarán a la depresión Central al final de la jornada.

De hecho, se esperan precipitaciones en esos puntos y, a final de la tarde, se extenderán por Ponent y la Catalunya central. Además, irán acompañadas de tormenta e, incluso, pueden caer en forma de granizo.

La temperatura máxima será ligeramente más baja, excepto en el noreste, donde puede ser más alta. El descenso será moderado en Ponent y en el extremo sur del litoral.

Se mantiene el aviso amarillo

Con todo, el Meteocat mantiene el aviso amarillo por calor intenso en las comarcas leridanas de la Noguera, el Segrià, les Garrigues y el Pla d’Urgell, ya que los termómetros seguirán rozando los 40ºC.

#PrediccióAvui



🌡️ Avui baixa la temperatura, però encara fregaran els 40 °C al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre

🌦️ Ruixats de tarda a punts del Pirineu, Prepirineu que es desplaçaran cap al sud, amb fortes ratxes de vent.



Més detalls 🔗👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/mZtISOXSHZ — Meteocat (@meteocat) August 12, 2025

De momento, el litoral y prelitoral se mantienen al margen de la inestabilidad atmosférica: no se registrarán lluvias y el bochorno seguirá siendo intenso en todo el territorio, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 35ºC.

Es más, las noches en la costa no darán tregua: las madrugadas serán tórridas, con temperaturas que no bajarán de los 25ºC e, incluso, infernales en algunos puntos de Barcelona, donde el mercurio podría marcar los 30ºC o más .

Temperaturas en ascenso

De cara al miércoles los valores volverán a bajar, aunque el calor seguirá notándose en todo el territorio. Aun así, volverán a repetirse las tormentas por la tarde en la mitad norte de Catalunya con posibles granizadas en el interior y en el Pirineo. Los chubascos podrán llegar hasta la Plana de Lleida y alcanzar la Serralada Prelitoral catalana aunque, en principio, sin avanzar hacia la costa.

El jueves las temperaturas volverán a ascender ligeramente, aunque se espera que el cielo esté cubierto de nubes en gran parte de Catalunya. Es más, durante la primera mitad del día son posibles algunos chubascos de carácter débil en el Pirineo y Prepirineo, y a medida que avance el reloj podrían moverse hacia el interior.

Extremar las precauciones

La estabilidad volverá el viernes y las lluvias quedarán restringidas a los Pirineos. El calor no aflojará y continuará durante todo el fin de semana con un nuevo ascenso de las temperaturas provocado por un nuevo anticiclón que traerá polvo en suspensión del Sáhara.

El litoral catalán vivirá unas jornadas ideales para disfrutar del mar, con temperaturas que invitan a pasar el día en la playa. No obstante, será fundamental extremar las precauciones: hidratarse con frecuencia, buscar momentos de sombra y evitar la exposición prolongada en las horas centrales para prevenir un posible golpe de calor.