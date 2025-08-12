Previsión meteorológica
Tregua al calor en Catalunya: ¿llegan lluvias?
Se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo
Catalunya vive el día más caluroso del verano: el 75% del territorio sobrepasa los 35ºC y Tarragona llega a máximas de 44ºC
El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
Se cumplen tres días desde el inicio de la ola de calor que sacude Catalunya y, según los meteorólogos, podría alargarse hasta bien entrada la veintena de agosto. Además, podría consolidarse como una de las olas de calor más largas jamás registradas.
Las temperaturas llevan días al alza, dejando unos valores por encima de los 40ºC en algunos puntos del territorio, especialmente en Ponent y en el interior de Tarragona, donde el lunes alcanzaron los 44ºC.
Vuelven las lluvias en estas zonas
No obstante, según el Meteocat, parece que el calor va a dar un respiro a gran parte de la comunidad autónoma. Este martes, Catalunya ha amanecido con el cielo despejado y sin nubes significativas, aunque esto cambiará por la tarde: a partir del mediodía aparecerán nubarrones en el Pirineo y Prepirineo, y llegarán a la depresión Central al final de la jornada.
De hecho, se esperan precipitaciones en esos puntos y, a final de la tarde, se extenderán por Ponent y la Catalunya central. Además, irán acompañadas de tormenta e, incluso, pueden caer en forma de granizo.
La temperatura máxima será ligeramente más baja, excepto en el noreste, donde puede ser más alta. El descenso será moderado en Ponent y en el extremo sur del litoral.
Se mantiene el aviso amarillo
Con todo, el Meteocat mantiene el aviso amarillo por calor intenso en las comarcas leridanas de la Noguera, el Segrià, les Garrigues y el Pla d’Urgell, ya que los termómetros seguirán rozando los 40ºC.
De momento, el litoral y prelitoral se mantienen al margen de la inestabilidad atmosférica: no se registrarán lluvias y el bochorno seguirá siendo intenso en todo el territorio, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 35ºC.
Es más, las noches en la costa no darán tregua: las madrugadas serán tórridas, con temperaturas que no bajarán de los 25ºC e, incluso, infernales en algunos puntos de Barcelona, donde el mercurio podría marcar los 30ºC o más.
Temperaturas en ascenso
De cara al miércoles los valores volverán a bajar, aunque el calor seguirá notándose en todo el territorio. Aun así, volverán a repetirse las tormentas por la tarde en la mitad norte de Catalunya con posibles granizadas en el interior y en el Pirineo. Los chubascos podrán llegar hasta la Plana de Lleida y alcanzar la Serralada Prelitoral catalana aunque, en principio, sin avanzar hacia la costa.
El jueves las temperaturas volverán a ascender ligeramente, aunque se espera que el cielo esté cubierto de nubes en gran parte de Catalunya. Es más, durante la primera mitad del día son posibles algunos chubascos de carácter débil en el Pirineo y Prepirineo, y a medida que avance el reloj podrían moverse hacia el interior.
Extremar las precauciones
La estabilidad volverá el viernes y las lluvias quedarán restringidas a los Pirineos. El calor no aflojará y continuará durante todo el fin de semana con un nuevo ascenso de las temperaturas provocado por un nuevo anticiclón que traerá polvo en suspensión del Sáhara.
El litoral catalán vivirá unas jornadas ideales para disfrutar del mar, con temperaturas que invitan a pasar el día en la playa. No obstante, será fundamental extremar las precauciones: hidratarse con frecuencia, buscar momentos de sombra y evitar la exposición prolongada en las horas centrales para prevenir un posible golpe de calor.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor