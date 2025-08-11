¿Dónde se superarán hoy los 40ºC en Catalunya?

Catalunya se encuentra sumida en una ola de calor que dio comienzo el pasado domingo en todo el territorio. Las altas temperaturas y el polvo en suspensión proveniente del Sáhara han traído consigo un clima marcado por el bochorno.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las temperaturas seguirán al alza durante toda la semana, aunque este domingo ya se han superado los 40ºC en zonas de Tarragona como el Priorat o la Ribera d’Ebre.

Además, para este lunes se esperan cielos despejados durante toda la mañana. A partir de la tarde, en cambio, se formarán nubarrones en el Pirineo, Prepirineo y en el norte de la depresión central, donde se esperan precipitaciones poco abundantes.

La temperatura màxima d'avui diumenge ha superat els 40 ºC a sectors de la vall de l'Ebre (41,9 ºC a Vinebre), el pla de Lleida (40,9 ºC a Seròs), el Pallars Jussà (41,0 ºC a Tremp) i el nord de l'Alt Empordà (40,5 ºC a Espolla)



En alguns casos ha estat la més alta des del 2023 pic.twitter.com/5GTBPdmQrW — Meteocat (@meteocat) August 10, 2025

Aviso naranja

Aun así, los termómetros seguirán subiendo, sobre todo en el interior, con máximas que podrían superar los 43ºC en los puntos de Lleida de Ponent, la Noguera, el Segrià y en el interior de Tarragona. De hecho, el Meteocat ha activado el aviso naranja por calor intenso en varias comarcas del noroeste y suroeste de Catalunya.

Las máximas se quedarán entre los 35 y 38ºC en el resto de la comunidad autónoma, a excepción del litoral, donde el mercurio oscilará entre los 30 y los 35ºC, aunque el bochorno se notará de todas maneras.

Además, en el interior de la provincia de Barcelona se mantiene el aviso amarillo para este lunes por las altas temperaturas.

#PrediccióAvui



🌡️ Arribem al pic de calor a l'oest de Catalunya on podran arribar a superar localment els 43 °C

🌦️ Ruixats de tarda dispersos a punts del Pirineu, Prepirineu i nord de la depressió Central

☀️ Ambient assolellat a la resta



Més info 🔗👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/U7mrgzfoqp — Meteocat (@meteocat) August 11, 2025

Noches de mal dormir

Durante la noche será difícil conciliar el sueño en gran parte de Catalunya: en la mayoría del territorio se esperan noches tropicales, pero en la costa irán un paso más allá, ya que las mínimas podrían estar por encima de los 25ºC.

En la ciudad de Barcelona, la combinación entre el efecto isla de calor, la ola de calor y la temperatura del mar, que se encuentra alrededor de los 27 °C, dificultarán que las mínimas bajen de los 27ºC en el centro de la ciudad, por lo que las noches tórridas están aseguradas.

Un ligero descenso

De cara al martes se espera que las mínimas bajen ligeramente en el litoral y prelitoral y que las máximas desciendan en el resto del territorio. Es más, por el momento el aviso naranja queda desactivado para dar paso al amarillo en el suroeste del territorio.

Por la tarde sólo se mantendrá activo en las comarcas leridanas del Segrià, les Garrigues y el Pla d’Urgell. Además, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por calor nocturno en el Baix Llobregat y el Barcelonès, por lo que es importante evitar cenas calientes y copiosas antes de dormir.

Tormentas locales

No obstante, Catalunya no se libra de las precipitaciones: las elevadas temperaturas de los días anteriores proveerán a la atmósfera de energía suficiente para alimentar chaparrones en el noroeste de la comunidad autónoma. Estos podrían ir acompañados de tormentas locales, con truenos y granizo.

Para el miércoles se esperan temperaturas más suaves con chubascos en la depresión central catalana. Los aguaceros serán de carácter local, pero pueden aparecer con rayos, truenos y un tiempo violento. En todo caso, estas lluvias serán una excepción, ya que el jueves vendrá con una nueva subida de temperaturas y un tiempo más estable.