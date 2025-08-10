Incendios forestales
La regla de 30-30-30: la situación meteorológica que dificulta la extinción de un incendio forestal
El peligro de incendios seguirá subiendo en gran parte de Catalunya
El burro catalán, inesperado aliado en la prevención de incendios
La climatología ayuda a combatir el megaincendio del sur de Francia pero tardará "varios días más" en extinguirse
Lola Gutiérrez
Las altas temperaturas siguen provocando incendios forestales en muchas partes de Catalunya y España. El calor excesivo, sumado a altas ráfagas de viento, provoca que el fuego se propague. Las condiciones meteorológicas a menudo no acompañan a los equipos que trabajan en las labores de extinción de los incendios forestales. Cuando estas condiciones se dan, significa que se cumple la regla del 30-30-30.
Cuando las condiciones meteorológicas dificultan el trabajo de los bomberos, los expertos calculan estas situaciones con la regla del 30-30-30. Es decir, con una temperatura superior a 30ºC, un viento que sopla con golpes de más de 30 kilómetros por hora y con humedad relativa del aire está por debajo del 30%. Cuando se cumple la regla, los profesionales son conscientes de que la dificultad para apagar el incendio será superior.
Riesgo de incendios
La mayoría de comunidades autónomas, incluida Catalunya, están advertidas este fin de semana por altas temperaturas. El peligro de incendio seguirá siendo muy alto en puntos del Segrià, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta, y en el Alt Empordà durante este mes de agosto. Según apunta RAC1, en estas zonas el termómetro volverá a acercarse a los 40ºC y la humedad descenderá por debajo del 30% en el mediodía. Por suerte, no se espera que el viento sople con mucha fuerza (en general, por debajo de los 30 kilómetros por hora).
Se podrían incluso superar los 40ºC en algunos puntos de Ponent y las Terres de l'Ebre y los 35 °C en el resto del interior. Todo esto, además, sin perspectivas de que lleguen lluvias al menos hasta finales de agosto.
