La ola de calor tocará techo este lunes en Catalunya con máximas que rebasarán los 41 grados

Catalunya se adentra este lunes en el pico de la ola de calor tras un fin de semana de altas temperaturas en el que se han superado los 40 grados en varias comarcas de Tarragona y Lleida, unas cifras que también rozan algunas zonas del interior de Barcelona y de Girona, con temperaturas de hasta 39ºC, según datos del Servei Català de Meteorologia (SMC).

Los termómetros han superado los registros del sábado y este domingo destacan valores como los 41,9 °C de Vinebre (Ribera d’Ebre) y los 41 °C de Tremp. Seròs, Torroja del Priorat o Riba-roja también han sufrido los efectos de esta segunda ola de calor, alcanzando 40,9 grados, 40,8 y 40,7. Por encima de los 40 °C también han estado en Espolla (40,5 °C), el Masroig (40,5 °C), Aldover (40,3 °C) y Albesa (40,3 °C), según datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Catalunya.

Temperaturas al alza el lunes

En el inicio de semana se registrará un repunte de temperaturas en casi todo el país. Protecció Civil mantiene la alerta PROCICAT por una ola de calor que aumentará en los próximos días, y de la que se prevé que el lunes sea el más caluroso. Las zonas más afectadas volverán a ser Ponent (Lleida) y las Terres de l'Ebre (Tarragona), informan este sábado en un comunicado.

La temperatura màxima d'avui diumenge ha superat els 40 ºC a sectors de la vall de l'Ebre (41,9 ºC a Vinebre), el pla de Lleida (40,9 ºC a Seròs), el Pallars Jussà (41,0 ºC a Tremp) i el nord de l'Alt Empordà (40,5 ºC a Espolla)



En alguns casos ha estat la més alta des del 2023 pic.twitter.com/5GTBPdmQrW — Meteocat (@meteocat) August 10, 2025

Según ha anticipado el Servei Meteorològic de Catalunya, este lunes la temperatura alcanzará su punto máximo. Así, tanto la noche como el día se espera calor intenso, con mínimas tropicales en muchos puntos y tórridas incluso en Barcelona. En Ponent, se superarán los 40 °C. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene en alerta naranja por calor intenso a gran parte de la provincia de Lleida, así como a algunas comarcas interiores de Tarragona y en la zona del Empordà de Girona. Además, mantiene en alerta amarilla al conjunto de Catalunya, con la excepción de la costa litoral de Barcelona y Tarragona.

La capital del Segrià ha vivido este domingo el segundo día de ola de calor con temperaturas que han vuelto a superar 40 grados. Los vecinos de la localidad, como María Dolores, admiten que "se está haciendo pesada”, como recoge ACN. El Ayuntamiento mantiene activada la fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor y pone a disposición de la ciudadanía unos sesenta refugios climáticos. Guadalupe, vecina de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), ha visitado a su madre que reside en Lleida y ha considerado que el calor se nota más en Ponent. “Al menos hace 5 grados más y por la noche hace más calor”, ha dicho.

El calor extremo llegará también a principio de semana a la provincia de Barcelona, donde están en aviso el Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf y Vallès Occidental. En Lleida y Tarragona, advertidas este sábado por riesgo de incendio forestal, es donde se volverán a alcanzar las máximas en Catalunya.

Descenso de temperaturas el martes

Pero la sofocante calor dará tregua a partir del lunes y por la tarde se espera llegada de tormentas e intensas lluvias en diferentes puntos del territorio, antes de que el martes comience el descenso de temperaturas tras 10 días de subidas generalizadas. La ola de calor se prevé que se acabe este miércoles tras un episodio que comenzó el 3 de agosto y que se alargará como mínimo hasta el día 13. "La ola de calor podría terminar el miércoles, aunque a partir del jueves no está clara la evolución de las temperaturas", advierte la Aemet en su cuenta de X.

Las altas temperaturas han llevado aparejado un elevado riesgo de incendio, por lo que Agents Rurals de la Generalitat han activado el nivel 3 sobre 4 de alerta del plan Alfa en 72 municipios de nueve comarcas repartidas por las provincias de Lleida y Tarragona este fin de semana.