Lleida y Tarragona llegan a 40 grados en una jornada con calor intenso en toda Catalunya

Varias comarcas de las provincias de Tarragona y Lleida registran máximas que superan los 40ºC este domingo, unas cifras que también rozan algunas zonas del interior de Barcelona y de Girona, con temperaturas de hasta 39ºC en algún caso, según datos del Servei Català de Meteorologia (SMC).

Catalunya vive la segunda ola de calor este verano, por lo que Protección Civil mantiene activa la alerta PROCICAT por altas temperaturas.

La previsión de Protección Civil es que el lunes sea el día más caluroso de la ola de calor, sobre todo en las comarcas leridanas y de las Terres de l'Ebre -en la provincia de Tarragona-, y que las elevadas temperaturas se mantengan al menos hasta mediados de la próxima semana.

Los termómetros en las comarcas del litoral de Barcelona y de Tarragona registran este domingo máximas de 32 grados de media, aunque en el Barcelonès la cifra sube a 34ºC y, en el Baix Llobregat, a 36ºC.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene en alerta naranja por calor intenso a gran parte de la provincia de Lleida, así como a algunas comarcas interiores de Tarragona y a la zona del Empordà de Girona.

Además, mantiene en alerta amarilla al conjunto de Catalunya, con la excepción de la costa litoral de Barcelona y Tarragona.

Elevado riesgo de incendio

Las altas temperaturas llevan aparejado un elevado riesgo de incendio, por lo que Agents Rurals de la Generalitat han activado el nivel 3 sobre 4 de alerta del plan Alfa en 72 municipios de nueve comarcas repartidas por las provincias de Lleida y Tarragona.

Pese a las elevadas temperaturas, el Meteocat espera chubascos en el Pirineo y Prepirineo, que durante la tarde pueden afectar a puntos del interior y mitad norte del territorio catalán, de intensidad débil o moderada o poco abundante, a menudo acompañada de tormenta.

Localmente, el servicio meteorológico catalán no descarta que pueda haber granizo o piedra pequeña, e incluso que puntualmente haya lluvias de fuerte intensidad, con acumulaciones abundantes de agua en las zonas señaladas.

Avisos en el resto del país

En el resto del país, la sensación del octavo día de la ola de calor sigue siendo sofocante, con temperaturas máximas que en algunos puntos, sobre todo del sur peninsular y del archipiélago canario, pueden sobrepasar los 40 grados.

El mayor riesgo está señalado en Canarias, donde zonas de cuatro islas -Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- están en rojo por altas temperaturas (el nivel máximo). Se prevé que los termómetros alcancen alrededor de los 40 grados, con mínimas superiores a los 28-30.

Por su parte, La Palma, La Gomera y El Hierro están en aviso naranja, que aunque de menor intensidad supone un riesgo importante por temperaturas máximas; en puntos de estas islas se alcanzarán los 38-39 grados.

El calor también será protagonista en general en toda la península. Este domingo se mantienen en naranja y hasta las 21:00 horas zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Las máximas rondarán los 41 grados en la campiña cordobesa y sevillana, en Morena y Condado (Jaén), en el Valle del Guadalquivir (Jaén), el norte de Cáceres, Tajo y Alagón (Cáceres), La Siberia extremeña y Miño de Ourense.

En el norte, aunque menos, también se notará mucho calor. Por ejemplo, en Liébana, Cantabria, la temperatura máxima podría estar en 37 grados, mientras que en la Llanada y Rioja alavesa, que a primera hora aparecía en amarillo y ahora está en naranja, los termómetros pueden marcar los 39 grados.

En aviso amarillo aparecen las otras dos provincias del País Vasco (34-36 grados); Asturias (máximas de 36 grados en la suroccidental asturiana y 35 en la cordillera y Picos de Europa) y las Islas Baleares. En el archipiélago solo está en amarillo el interior de Mallorca, donde se prevé que los termómetros lleguen a los 36 grados.

El récord de máximas temperaturas de este sábado se lo llevó La Aldea de San Nicolás, Tasarte (Las Palmas), donde la estación meteorológica marcó 43,6 grados a las seis de la tarde.

Montoro en Córdoba ocupó la segunda posición, con 42,5 grados a las 18:20 horas, seguida de Candeleda, en Ávila, con máximas de 42,3 grados a las 17:20 horas, y de Bailén, Jaén, con 42,2 grados a las 18:00 horas. Las estaciones de Oropesa (Toledo), Andújar y Villanueva del Arzobispo (ambas en Jaén), Almadén (Ciudad Real) y Antigua (Las Palmas) también sobrepasaron los 41 grados por la tarde.