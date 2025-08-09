Meteorología
¿Qué son las tormentas secas? El desconocido fenómeno que afecta a España en la ola de calor
Esto sucede cuando la atmósfera no tiene suficiente humedad para que la lluvia alcance la superficie
Valeria Montero
Las altas temperaturas arrasan en toda la península y no hay Comunidad Autónoma que no lleve varios días sufriendo un intenso calor, solo llevadero a la sombra, con ventilador y abanico en mano o dándose un buen chapuzón en la playa o piscina.
Y es que la ola de calor parece haber llegado para quedarse, al menos hasta la semana que viene y se espera que este fin de semana se alcancen los 43 grados.
Con este sofocante escenario pueden producirse las conocidas como tormentas secas, tormentas eléctricas que producen rayos y truenos, pero con poca o ninguna precipitación, es decir, la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Esto ocurre porque la atmósfera en los niveles inferiores no tiene suficiente humedad para que la lluvia alcance la superficie, o porque la lluvia se evapora al pasar a través de una capa de aire seco.
Ante el riesgo de golpe de calor, las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias son claras. Evitar salir de casa en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y ante síntomas de golpe de calor llamar a emergencias.
Todo el país teñido de naranja y rojo
Hoy, según datos de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular así como en muchos puntos de la mitad norte. En nivel naranja (riesgo importante) están Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias. El nivel amarillo, que afecta también a grandes áreas de estas mismas comunidades, inunda Baleares, Cantabria, Catalunya, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.
