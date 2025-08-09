Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola

Protecció Civil ha activado la alerta del plan Procicat por las altas temperaturas que se esperan para los próximos días y que ya se han registrado este sábado, en el que se han rozado los 41 grados en varios municipios de Catalunya. Las regiones con más riesgo son las de Tarragona, Terres de l'Ebre y Lleida, donde se han alcanzado 40,6 grados en Oliola, 40,4º en Tremp, 40,1 en Albesa y más de 39 en Seròs, Baldomar, Alfarràs, Torres de Segre y la Pobla de Segur.

El episodio de calor continuará este domingo, en el que la subida de temperaturas se extenderá a otras zonas de Catalunya y se volverán a alcanzar valores cercanos a los 40 grados en Lleida. Aunque Protecció Civil advierte en un comunicado que la peor situación se vivirá en Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça y los termómetros alcanzarán las máximas principalmente en Lleida, el Alt Empordà -en Girona- y Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta -en Tarragona- también están advertidas de temperaturas extremas en la octava jornada de la ola de calor.

Catalunya podría superar máximos históricos en los próximos días, ya que el calor se intensificará hasta el lunes, cuando se registrarán las temperaturas más extremas de la segunda ola de calor y se espera superar los 40,6 grados de este sábado. En la primera, se alcanzaron 42,9 grados en Vinebre y Portbou rozó los 30 grados de mínima en un junio que superó valores históricos de calor. Afortunadamente, todavía muy lejos de los 45,3ºC que registró el Empordà en julio de 2023.

El lunes llegará a las comarcas catalanas la cúspide de la ola de calor y las altas temperaturas se extenderán por casi todo el territorio, excepto en Girona. El calor extremo llegará también a principio de semana a la provincia de Barcelona, donde están en aviso el Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf y Vallès Occidental. En Lleida y Tarragona, advertidas este sábado por riesgo de incendio forestal, es donde se volverán a alcanzar las máximas en Catalunya.

Las altas temperaturas se registrarán también por las noches, donde los termómetros podrán alcanzar los 25 grados. En la madrugada de sábado y domingo hay avisos de calor nocturno en las comarcas de Ponent, Alt Empordà, Terres de l'Ebre y el litoral de Tarragona y Barcelona, y en la del domingo al lunes, los avisos de calor nocturno se extenderán a más comarcas, afectando ya a todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas de Lleida y Terres de l'Ebre.