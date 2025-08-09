El calor aprieta y no da un respiro: 13 comunidades en aviso y temperaturas de 40 grados

La ola de calor cumple este sábado su séptimo día con una clara protagonista, la alta temperatura tanto de día como de noche: 13 comunidades, incluida Canarias en rojo, están en aviso por máximas que, en algunos lugares, podrían sobrepasar los 40 grados, y por mínimas que apenas bajarán de los 26-28.

Después de casi una semana de calor, este sigue siendo hoy sofocante en muchos puntos de España, lo que se ha traducido, un día más, en avisos por riesgo de temperaturas máximas en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque con distintos niveles.

Así, desde las 13:00 horas ocho comunidades autónomas aparecen en naranja por riesgo importante de altas temperaturas: Andalucía (Córdoba y Jaén), Aragón (Huesca y Zaragoza), Castilla y León (Ávila y Zamora), Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Guadalajara y Toledo), Catalunya (Lleida), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (Ourense y Pontevedra) y Comunidad de Madrid (sierra, zona metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste).

Por ejemplo, en la campiña cordobesa los termómetros marcarán los 40 grados, al igual que en el Valle del Guadalquivir de Jaén o en el Valle del Guadiana en Ciudad Real. En el Pirineo oscense también se notará el calor, con máximas de hasta 38 grados, y en la Sierra de Madrid, donde la previsión es que los termómetros marquen 37 grados.

Calor intenso en Barcelona el sábado 9 de agosto / MARC ASENSIO CLUPES

En Miño de Ourense y Valdeorras se llegará a los 39 grados, mientras que en Miño de Pontevedra se alcanzarán los 37.

En amarillo aparecen puntos de Navarra, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. Aunque menor, el calor seguirá siguiendo protagonista en estas comunidades, sobre todo en la Ribera del Ebro de Navarra y de La Rioja, donde se llegarán a los 38 grados centígrados.

Zonas de Canarias, en rojo

Las islas Canarias también están en aviso por calor, sobre todo zonas de Gran Canaria, que aparecen en rojo.

Se trata de las cumbres, el este, sur y oeste de la isla, donde, según el mapa la Aemet, existe riesgo extremo de altas temperaturas (40 grados). Las mínimas apenas bajarán de los 28-30 grados.

La previsión para mañana en Gran Canaria también es de riesgo. La Aemet prevé que zonas de esta isla, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife puedan estar en rojo por riesgo extremo de temperaturas.

El resto de las islas aparecen hoy en naranja, donde el riesgo es menor pero también importante. Así, se espera una subida de los termómetros, que alcanzarán los 37-39 grados en diversos puntos.

El excesivo calor se ha empezado a notar desde primera hora de la mañana o ya desde la madrugada en las zonas que aparecen este sábado en aviso tanto en Canarias como en la península. Así, la estación meteorológica de Agaete-Suerte Alta (Las Palmas) marcaba a la 1:10 los 34,6 grados, mientras que la de Tejeda, en la misma provincia, llegaba a los 33,3 a las 9:30 horas.

Una temperatura parecida señalaban las estaciones de El Ejido (32,4 grados) y del aeropuerto de Almería (33,3 grados) en torno a las 10/10:30 de la mañana. En esta última la mínima fue de 26,9 en la pasada madrugada.

Récord en Candeleda

Ayer la máxima se registró en Candeleda, en Ávila, con 42,3 grados a las 17:50 horas, seguida de Arganda del Rey, en Madrid, con 41,8 grados a las 16:50 horas. En Toledo y Plasencia también se sobrepasaron los 40 grados.

El calor puede tener consecuencias para la salud. Se recomienda limitar la exposición al sol; ingerir comidas ligeras y regulares que sean ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; mantenerse en lugares bien ventilados; y evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día.

No todas las personas son igualmente susceptibles al calor, recuerda el Ministerio de Sanidad, por eso hay que prestar especial atención a los mayores, embarazadas y menores de 4 años, personas con enfermedades crónicas y aquellas que trabajan al aire libre.

Riesgo de incendios

Las altas temperaturas también provocan que el riesgo de incendios forestales sea elevado (hoy preocupa sobre todo el de Ávila). Este sábado gran parte de la península y el archipiélago canario aparecen en rojo por riesgo extremo y en naranja por riesgo muy alto, por lo que es necesario extremar las precauciones.

En este sentido, Protección Civil recomienda prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y períodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.

Hay que evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, y acampar solo en zonas autorizadas. Si se descubre un fuego, hay que avisar al 112.

La previsión de la Aemet es que esta segunda ola de calor del verano se alargue al menos hasta el jueves.