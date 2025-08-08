Preaviso del Meteocat para Barcelona: cada vez más intenso

Catalunya afronta una nueva ola de calor que podría llegar este fin de semana y llevar los termómetros a registrar cifras récord.

Y es que Agosto ha comenzado con fuerza: después de un final de julio caracterizado por lluvias y temperaturas inusualmente frescas para la temporada, esta primera semana ha traído un cambio brusco, con valores que han vuelto a escalar hasta los 40 °C en algunas zonas del territorio.

Llegan tormentas a Catalunya

La previsión del tiempo trae novedades para el viernes, siempre dentro de un contexto de estabilidad. El cielo se mantendrá despejado durante toda la mañana, pero por la tarde llegarán intervalos de nubes altas que podrían descargar chubascos y tormentas en el Pirineo, concretamente en las comarcas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, la Cerdanya y el Ripollès.

A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán siendo muy altas, llegando incluso a los 35ºC, unos valores altos para estas zonas montañosas. De hecho, la previsión ha obligado al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar el aviso amarillo por calor intenso en las comarcas leridanas de Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça y en la Vall d’Aran.

Fin de semana radiante

El sábado también se prevén precipitaciones en el Pirineo y Prepirineo, que podrían extenderse hasta puntos del tercio norte de Catalunya. De cara al domingo, estas lluvias se intensificarán y caerán en forma de tormenta.

En el resto de Catalunya, se espera un fin de semana radiante, con el sol y el calor como protagonistas. Los termómetros seguirán ascendiendo progresivamente y el domingo se presenta como el día más cálido de la semana, sobre todo en comarcas de Lleida y el interior con termómetros que marcarán 40ºC.

En la costa barcelonesa y el prelitoral permanecerán algo al margen, ya que las temperaturas más elevadas se registrarán la próxima semana. Sin embargo, el bochorno será notable y las noches resultarán tórridas y sofocantes, con temperaturas que no bajarán de los 25ºC.

🌡️ A punt per a la segona onada de calor?



A Catalunya, això ja no vol dir només màximes extremes durant el dia, sinó també nits difícils per dormir bé.



Parlem de nits tropicals, tòrrides i roents.

👇 Obrim fil amb dades que fan suar: pic.twitter.com/3Pa65Rlq0U — Meteocat (@meteocat) August 7, 2025

Punto de inflexión

El domingo marcará un punto de inflexión en Barcelona: será cuando las temperaturas comiencen a subir notablemente y se mantendrán por encima de los 33ºC durante toda la semana que viene. Es más, el pico de calor alcanzará su punto álgido entre el 11 y el 14 de agosto.

De hecho, los meteorólogos anticipan que las temperaturas máximas en la ciudad podrían situarse entre 35 y 38 grados, con el 13 de agosto perfilándose como el día más caluroso del año hasta la fecha.

En las comarcas de Lleida las máximas superarán los 40ºC entre el domingo y el miércoles. Por el momento, durante todo el fin de semana el Meteocat mantiene activo el aviso amarillo en el oeste de la comunidad autónoma.

Además, al anticiclón presente en la Península se le suma una masa de aire caliente proveniente de África que está elevando los termómetros y dejando polvo en suspensión en el cielo.

De momento, no se esperan cambios en el tiempo hasta, como mínimo, el próximo 15 de agosto, coincidiendo con el fin de la canícula del verano, aunque el calor podría alargarse unos días más.