Tormentas con reventones: el fenómeno que llega por la ola de calor

Mientras la península Ibérica se sofoca bajo una intensa ola de calor, un fenómeno meteorológico paradójico y peligroso se gesta en sus cielos. Lejos de traer el alivio de la lluvia, la atmósfera se prepara para desencadenar tormentas secas, un evento que combina la furia del viento y el poder del rayo, pero sin una sola gota de agua que llegue al suelo. Este fenómeno, especialmente probable durante las tardes del jueves y viernes en la mitad sur peninsular, representa un giro drástico en las condiciones meteorológicas. Se alimenta directamente de la energía acumulada por el calor extremo, que crea un ambiente propicio para el desarrollo de nubes de tormenta muy potentes, pero con un resultado final engañoso y de alto riesgo. La principal amenaza no proviene del agua, sino de la combinación de rachas de viento violentas y una intensa actividad eléctrica que cae sobre un terreno extremadamente seco, multiplicando exponencialmente el riesgo de incendios forestales.

¿Qué son los reventones y por qué provocan tormentas 'secas'?

El motor detrás de estas tormentas es un fenómeno conocido como reventón (o downburst en inglés). Se trata de una corriente de aire descendente, extremadamente potente y concentrada, que se desploma desde la base de nubes convectivas, que son las típicas nubes de gran desarrollo vertical formadas por el ascenso de aire caliente y húmedo. Imagina que se deja caer una bolsa de aire frío y denso desde gran altura; al chocar contra el suelo, este aire no se detiene, sino que se expande horizontalmente en todas direcciones a una velocidad vertiginosa, creando vórtices horizontales donde el viento puede acelerar hasta superar los 100 km/h.

La clave de una tormenta seca reside en la atmósfera inferior, recalentada por la ola de calor. Aunque en las capas altas de la nube se genera precipitación, esta lluvia se encuentra con una masa de aire tan caliente y seca en su caída que se evapora por completo antes de tocar el suelo. El resultado es un escenario de alto contraste: en el cielo se observa toda la parafernalia de una tormenta (nubes oscuras, relámpagos, truenos), pero en la superficie solo se sienten sus efectos más destructivos: el viento huracanado del reventón y las descargas eléctricas. Existen tres tipos de reventones —húmedos, cálidos y secos—, siendo estos últimos los más peligrosos en contextos de sequía, ya que aportan el detonante (el rayo) sin el elemento que podría sofocar un posible conato de incendio (la lluvia).

Riesgos asociados y zonas afectadas: viento, fuego y precaución

Los peligros de las tormentas secas impulsadas por reventones son dobles y severos. Por un lado, las rachas de viento huracanadas pueden causar daños significativos en infraestructuras, arrancar árboles, derribar tendidos eléctricos y suponer un grave peligro para la circulación y las actividades al aire libre. Por otro lado, y quizá el más preocupante en el contexto actual, es el elevado riesgo de incendios forestales. La vegetación, ya convertida en combustible seco por la falta de humedad y la propia ola de calor, se encuentra en una situación crítica. Un solo rayo que impacte en el suelo puede actuar como la cerilla que enciende un polvorín, y los fuertes vientos asociados al reventón se encargan de avivar y propagar las llamas de forma increíblemente rápida, dificultando enormemente las labores de extinción.

Según los modelos de predicción, el mapa de riesgo se concentra en áreas específicas de España. Durante la jornada del jueves, las tormentas más activas se esperan a partir del mediodía en Andalucía, el sureste de Extremadura, Ciudad Real, así como en puntos de montaña del interior este y en el Pirineo. Para el viernes, la actividad se intensifica y se expande: además de Andalucía y la cordillera pirenaica, el riesgo se extiende al resto de Extremadura, el sur y oeste de Castilla-La Mancha, la Cordillera Cantábrica y zonas montañosas de Galicia. Las únicas áreas donde se podría registrar lluvia o aguaceros localmente intensos, ofreciendo un escenario diferente, son el Pirineo, el Sistema Ibérico y Sierra Nevada. En el resto de las zonas mencionadas, la precaución debe ser máxima ante un enemigo que ataca con viento y fuego, pero sin agua.