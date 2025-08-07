Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones

Previsión meteorológica
Catalunya se enfrenta a una nueva ola de calor que amenaza con subir las temperaturas hasta alcanzar nuevos máximos.
Agosto ha llegado pisando fuerte: tras un final de julio marcado por las precipitaciones y las temperaturas anormalmente bajas para esta época del año, esta primera semana los valores han dado un giro inesperado hasta volver a alcanzar los 40ºC en algunas partes del territorio.
Este jueves no notaremos grandes cambios: el cielo se mantendrá despejado, aunque pueden aparecer intervalos de nubes bajas en zonas del litoral y en el Pirineo, donde también podrían registrarse lluvias.
Temperaturas al alza
Además, es posible divisar capas blanquecinas en el cielo de algunas comarcas pirenaicas provocadas por el polvo en suspensión y el humo del incendio localizado entre Narbona y Carcasona.
Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las temperaturas seguirán escalando en toda la comunidad autónoma e, incluso, en zonas de Ponent y en el interior del Ebro el calor será asfixiante, con valores que oscilarán entre los 38ºC y los 40ºC.
En Girona y Tarragona los termómetros se mantendrán entre los 30ºC y los 33ºC. Así, no será hasta la semana que viene cuando las máximas rocen los 40ºC en gran parte de las comarcas gerundenses.
El día más caluroso del año
En Barcelona, el calor amenaza con quedarse hasta el fin de la canícula del verano, un período que comenzó el 15 de julio y llegará a su fin el 15 de agosto. Estadísticamente, a lo largo de este mes se registran las temperaturas más altas de toda la época estival.
No obstante, durante lo que queda de semana, el mercurio no superará los 30ºC. Por tanto, el pico de calor no llegará hasta la semana que viene, cuando alcanzará su punto álgido entre el 11 y el 14 de agosto.
Durante estas jornadas tendremos días soleados y muy cálidos, con noches tórridas por encima de los 25ºC -llegando incluso a los 30ºC- que harán difícil conciliar el sueño.
Los meteorólogos anticipan que las temperaturas máximas en la ciudad podrían situarse entre 35 y 38 grados, con el 13 de agosto perfilándose como el día más caluroso del año hasta la fecha.
Un riesgo para los más vulnerables
A lo largo de estas jornadas, es importante prestar especial atención a las actualizaciones en el sistema de avisos por calor del Meteocat, ya que las temperaturas extremas pueden ser un riesgo para la salud de las personas, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
Ante una ola de calor, es crucial beber abundante agua, evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo durante las horas más calurosas, y buscar lugares frescos o con aire acondicionado. Además, es importante adaptar las actividades al aire libre a las horas más frescas del día y usar ropa ligera y de colores claros.
Cómo actuar ante un golpe de calor
Si existe sospecha de un golpe de calor, es importante ponerse en contacto con emergencias sanitarias de inmediato y, si es posible, trasladar a la persona afectada a un lugar con sombra o aire acondicionado.
Si el afectado está consciente, se pueden usar paños fríos o agua tibia para bajar la temperatura corporal. En caso de pérdida de conocimiento, es fundamental no intentar dar líquidos, ya que hay riesgo de ahogamiento.
