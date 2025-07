La DANA de la Catalunya Central sorprendió a Salvador Illa sobre el terreno

La interpretación correcta de la previsión de la emergencia por la depresión aislada en niveles altos (DANA) y la colaboración entre administraciones fue clave ayer para evitar un desastre de grandes dimensiones en la Catalunya central. Y, una vez el temporal comenzó a descargar toda la lluvia sobre la región y se acumularon las urgencias, también influyó de manera notable la cooperación de los voluntarios que prestaron apoyo a los efectivos de los bomberos, los servicios sanitarios y los diferentes cuerpos policiales.

La consejera de Interior, Núria Parlon, estuvo en contacto con la Delegación del Gobierno en la Catalunya central para coordinar las operaciones sobre el terreno. Se da la circunstancia de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, seguía en Manresa cuando se desarrolló el episodio más violento de la DANA sobre la región. El líder socialista se había desplazado a la capital del Bages para impartir la conferencia en la que anunció el desdoblamiento de la carretera C-55.

Según confirmó esta medianoche la delegada del Gobierno en la Catalunya central, Elia Tortolero, la comunicación de las autoridades de la Generalitat con las alcaldesas y los alcaldes de las localidades más afectadas por la alerta les permitió hacer una valoración precisa y detallada de los daños. Asimismo, se constató que no había personas heridas por el incidente. Preferentemente, el diálogo se mantuvo con las poblaciones más perjudicadas.

En Súria, los arroyos del Tordell y Hortons se desbordaron. De hecho, hubo vehículos que fueron arrastrados por el agua. Algunos caminos están destrozados y los cauces han sufrido graves desperfectos. En este momento, hay taludes municipales en mal estado. La tormenta provocó la caída de piedras y rocas. Asimismo, las barandillas que delimitaban los arroyos quedaron arrancadas.

Un coche arrastrado por la crecida del río Cardener en Súria / Bombers

La escuela Setelsis y la guardería Els Petits gegants fueron dos de las instalaciones de Solsona afectadas por la DANA, al igual que el aparcamiento de la sala polivalente. Los efectivos de protección civil de Cardona colaboraron en la zona. Asimismo, se movilizó un grupo considerable de voluntarios, como indicó Tortolero. A pesar de que las consecuencias son negativas, no consta que haya ciudadanos que hayan sufrido lesiones de relevancia.

Igualada sufrió igualmente los estragos de la DANA. Las precipitaciones comenzaron en la capital de la Anoia sobre la una y media de la tarde. La alerta de Protección Civil llegó a la mayoría de los teléfonos móviles de los residentes 45 minutos después, según el alcalde, Marc Castells. El temporal provocó que se recibieran "un centenar de llamadas" por diversos problemas, añadió el edil.

Cayeron 111 litros por metro cuadrado en el norte de la ciudad, en el polígono de Les Comes, y 87 en el centro de la villa. Teniendo en cuenta la orografía de Igualada, el agua descendió desde Les Comes hasta el núcleo urbano, razón por la cual se inundaron bajos, comercios y se produjeron “daños en la vía pública”, detalló Castells. Lo más destacado, sin embargo, fue el “rescate” de cinco personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos, “aunque no ha habido que lamentar ninguna desgracia”, subrayó el alcalde.

Una de las imágenes que ha dejado el temporal en Igualada / IMÁGENES CEDIDAS

En este momento, hay equipos de operarios trabajando en el Museo de la Piel y en la Biblioteca Municipal para resolver pequeñas inundaciones persistentes. Buena parte de los medios de los bomberos, como admite el alcalde, se desplazaron “al festival Night Glow”, donde se preveía la asistencia de "unas 25.000 personas".