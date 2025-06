El pronóstico de Meteocat: de todo un poco

#PrediccióMitjàTermini



El divendres i cap de setmana el temps serà tranquil.

Tot i això, hi haurà nuvolades i alguns ruixats de tarda a la Vall d'Aran els tres dies, i diumenge també al quadrant nord-est.

Temperatura per sobre de l'habitual per l'època. pic.twitter.com/0ty8ok36LP