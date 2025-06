El alivio térmico será breve: el calor de 40ºC regresa a España esta misma semana

El calor ha estado presente desde finales de mayo con un nuevo récord de temperatura en España, según datos de la Aemet. Aunque en este mes de junio los grados en el termómetro han bajado y se han estabilizado para dar una pausa a las temperaturas estivales del mes pasado.

Bajada de temperaturas

La primera semana de junio está marcada por un descenso del calor, que se acentúa este martes en las zonas del centro de España y en el oeste. En cambio, las temperaturas subirán en Catalunya, Aragón y Navarra.

A partir del miércoles, en estas autonomías caerán, a diferencia de las otras regiones, que volverán a ascender levemente hasta llegar a los 30°C. Los territorios no superarán estos grados durante el martes y el miércoles, que serán las jornadas más tranquilas de estos días.

Además, en el norte del país las temperaturas no superarán los 20 °C.

Vuelven las noches tropicales

Va a haber una pequeña bajada de las mínimas a partir del fin de semana, pero no se notará tanto el cambio con las máximas. Las zonas afectadas serán los litorales de Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana.

Sin embargo, este descenso no se aplicará a las noches, cuando las mínimas no bajarán de 20°C, según el tiempo.es. Al no bajar la temperatura de estos grados volveremos a tener noches tropicales.

Se acabó la tregua de calor

Según la Aemet, este breve parón ya tiene una fecha de caducidad. El jueves las máximas ascenderán y durante el fin de semana superarán los 30 °C.

Miércoles: 🌧️en el noreste peninsular y Baleares, chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.



De jueves a domingo: 🌞predominio de sol, sin precipitaciones significativas.



🌡️Temperaturas normales a la época; a partir del jueves subida progresiva y notable de las máximas. — AEMET (@AEMET_Esp) June 2, 2025

Incluso habrá regiones del sur de España y del interior que podrán llegar a los 40°C en esos días. Las zonas señaladas serán interior de Catalunya, valle del Ebro, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Andalucía.

Esta última comunidad podría volver a tener temperaturas más altas de lo normal para esta época del año los dos próximos fines de semana.