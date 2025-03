Vídeo | Las fuertes rachas de viento desatan el fenómeno 'Torb' en los Pirineos catalanes

Mireu QUINA BESTIESSA de TORB hi ha ara mateix a @Vallter2000 ! Preneu com a referència el panell informatiu i la caixa de la dreta, com s'esborren del mapa... 130 km/h de moment a la Davis de Les Marmotes a 2.500m! BESTIAL! Imatges via webcam de @P4Estacions pic.twitter.com/MJG4bAh0gz