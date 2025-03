Mario Picazo avisa de la "lluvia de plástico": llega lo peor de la cadena de borrascas

Las precipitaciones continúan cayendo sobre la Península en un constante ir y venir de borrascas que parece no tener fin.

Nubes y lluvias se mantienen estos días en la mayoría de regiones del país como consecuencia de la borrasca Laurence, y las previsiones muestran que la situación se mantendrá con la llegada de Martinho, un nuevo temporal.

En este contexto, el meteorólogo Mario Picazo ha advertido de un fenómeno meteorológico que muchos desconocen: la "lluvia de plásticos".

Agua y... plástico

El experto en meteorología ha explicado en 'El programa de Ana Rosa' que los microplásticos están presentes hasta en las lluvias. Según Picazo, toneladas de microplásticos llueven sobre las ciudades españolas con la llegada de las borrascas.

Según los datos aportados por el meteorólogo, el origen de esta situación está en los residuos que llegan al mar. Tras un periodo de tiempo, se generan microplásticos que permanecen en los océanos "y, cuando hay evaporación, transporte de aire y condensación de nubes, ese plástico viene transportado en las nubes".

Según explica Mario Picazo, las principales fuentes de residuos plásticos en el mar son los productos textiles y los neumáticos.

Los estudios alertan

La presencia de microplásticos en las precipitaciones no se ha descubierto ahora. El estudio 'Plastic rain in protected areas of the United States', publicado en 2020 en la revista 'Science', ya advertía de la presencia de microplásticos en la atmósfera.

En este estudio se definía que "los plásticos se fragmentan en pequeñas piezas que pueden ser desplazadas por el viento y la lluvia". En este contexto, definieron que se habían encontrado muestras de microplásticos en 11 parques nacionales y áreas silvestres de los Estados Unidos, que califican como "las zonas más aisladas del país".

Otro estudio, también publicado en 2020 bajo el título 'Atmospheric microplastics: A review on current status and perspective', definía que "quedaba demostrada la existencia de microplásticos en áreas urbanas, rurales y remotas".

Transporte de los microplásticos

En este sentido, el informe destacaba que, "debido a su ligereza, durabilidad y otras características, los microplásticos atmosféricos pueden transportarse a zonas remotas".

Pero eso no es todo. Lo peligroso es que "el viento, las nevadas y las lluvias influyen significativamente en la distribución de los microplásticos atmosféricos desde su origen hasta las superficies oceánicas o terrestres".

Es decir, que las inclemencias del tiempo ayudan a que los microplásticos se distribuyan por agua y tierra, contaminando las zonas y perjudicando a los animales que los ingieren.